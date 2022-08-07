Пески — наши. Украинские военные отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях

Генштаб сообщил и о том, что ВСУ уничтожили разведгруппу противника, которая пытались определить систему обороны украинских войск возле Белогоровки.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 7 августа, отбили несколько атак российских военных в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации пресс-офицера Генштаба, в воскресенье на Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций. Также они пытались провести штурм возле Благодатного, но их попытка провалилась.

Кроме того, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия там продолжаются и сейчас.

При этом боец ВСУ Сергей Гнездилов опубликовал в Facebook лаконичное сообщение: "14 дней героической обороны" с хэштегом #ПіскиНаші.

Также 7 августа противник пытался наступать в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел.

Кроме того, украинские военные уничтожили группу вражеских разведчиков под Бахмутом (Донецкая область). Российские военные пытались определить систему обороны украинских войск возле Белогоровки.

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Напомним, российские войска наступают на Бахмут Донецкой области, в этом направлении продолжаются бои. Также россияне проводили штурм в направлении Авдеевки и продолжают обстреливать ряд населенных пунктов Донецкой области с помощью ствольной артиллерии и авиации.

Фокус также писал, что война с РФ переходит в новую фазу и линия фронта перемещается на юг. Самые тяжелые бои, вероятно, будут происходить на линии фронта, длиной в 350 км — от Запорожья до Херсона.