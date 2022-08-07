Піски наші. Українські військові відбили атаки окупантів на кількох напрямках

Генштаб повідомив і про те, що ЗСУ знищили розвідгрупу противника, яка намагалася визначити систему оборони українських військ біля Білогорівки.

Збройні сили України в неділю, 7 серпня, відбили кілька атак російських військових у Донецькій і Херсонській областях. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією пресофіцера Генштабу, у неділю на Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Також вони намагалися провести штурм біля Благодатного, але їхня спроба провалилася.

Крім того, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка. Бойові дії там продовжуються й зараз.

При цьому боєць ЗСУ Сергій Гнезділов опублікував у Facebook лаконічне повідомлення: "14 днів героїчної оборони" з хештегом #ПіскиНаші.

Також 7 серпня противник намагався наступати в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов.

Окрім того, українські військові знищили групу ворожих розвідників під Бахмутом (Донецька область). Російські військові намагалися визначити систему оборони українських військ біля Білогорівки.

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Нагадаємо, російські війська наступають на Бахмут Донецької області, у цьому напрямі продовжуються бої. Також росіяни проводили штурм у напрямку Авдіївки та продовжують обстрілювати низку населених пунктів Донецької області за допомогою ствольної артилерії та авіації.

Фокус також писав, що війна з РФ переходить у нову фазу, і лінія фронту переміщується на південь. Найважчі бої, ймовірно, відбуватимуться на лінії фронту, завдовжки 350 км — від Запоріжжя до Херсона.