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Думки Російсько-українська війна

Нам потрібна арта! Звернення військовослужбовця ЗСУ до українців і Європи

"Не думай, друже, що Путін не бомбитиме Польщу чи Британію. Ти ж так думав щодо Києва. Але авторитаризм уже тут, шановна Європо, яка мирно спить. Якщо впаде Україна — наступною будеш ти". Думка.

Сергій Гнезділов
Сергій Гнезділов
Військовослужбовець ЗСУ
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всу, вогняний вал, артилерія, атака
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Сталася війна, і ви поїхали з України? Не будемо зараз говорити про причини, проблеми адаптації, нерозуміння устрою країн, у яких ви опинилися. Бути біженцем — дуже важко, тому гуртуйтеся в єдину українську спільноту, разом простіше.

Горніться одне до одного: український Моссад — це не вбивці рускіх, це непогано виходить у ЗСУ. Український Моссад — це світова спільнота українців-біженців, яка тримає світ у тонусі, і допомагає захисникам України в боротьбі з недоімперією.

В Ізраїлі вже майже не згадують про війну, така сама ситуація в латинських країнах. Не дайте світові заснути, кричіть про правду, розказуйте всім і кожному про те, що чекає на них уже завтра.

Ходіть всюди, де тільки можна й ні, вигадуйте, як доносити свою позицію до жителів тієї землі, де ви тимчасово знайшли свій прихисток.

Напишіть на своїх футболках: УКРАЇНІ ПОТРІБНА АРТА! Світ засинає, Україні потрібна зброя, особливо арта, а також санкції, фінансова допомога.

Ця війна — війна цінностей. Ми живемо в час, коли інформаційна і культурна експансія переросла в жорстоку кровопролитну битву не тільки за території та людей, але й за форму майбутнього світового політичного порядку.

Світ має прокинутись і це зрозуміти. Кожен житель Польщі, Франції, Португалії, Канади, будь-якої з демократичних країн має зрозуміти, що це не війна бідних українців проти войовничих рускіх.

Це його, європейця, жителя Західної цивілізації, війна проти одвічної неосвіченої орди, авторитарних та безчислених варварів і дикунів.

Кричіть йому, що його захисникам потрібна зброя. Час робити все для перемоги та фронту, якщо вже завтра ви не хочете побачити сіцзінпіня та путіна президентами світу цензури і насилля.

Завтрашній день близько. Вже завтра Путін денацифіковуватиме Польщу, Литву, Латвію, Естонію та підніметься в "послєдній крєстовий поход протів європєйсково нацизма".

Не думай, друже, що він не бомбитиме Польщу або Британію. Ти ж саме так думав щодо Києва. Авторитаризм вже тут, вже давно не порозі, шановна Європо, яка мирно спить. Якщо паде Україна — наступною будеш ти.

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