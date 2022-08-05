Авдіївка, Піски та Бахмут. Російська пропаганда запустила фейк про здачу ЗСУ цих міст
"З учорашнього вечора російська пропаганда запустила через сірий сегмент цілу серію вкидів про те, що російські окупаційні війська захопили Авдіївку, Піски, а в Бахмуті йде зачистка. Але це фейк". Думка.
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Сьогодні з ранку тільки тим і був зайнятий, що відповідав на запитання у приваті практично кожної соціальної мережі, де публікуюсь, на тему захоплення Авдіївки, зачистки росіянами Бахмута, звільнення ЗСУ з Пісок. Якоїсь миті став відповідати сухо і коротко — фейк.
Справа в тому, що відучора російська пропаганда запустила через сірий сегмент цілу серію вкидів про те, що російські окупаційні війська (РВВ) захопили Авдіївку, Піски, в Бахмуті йде зачистка.
Чи захопили Авдіївку? Чи йде зачистка Бахмута? Що? Ці вкидання відразу підхопила армія ботів і третьосортних інформаційних майданчиків.
Найбільше мені сподобався фейк про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто та терміново доповів Володимиру Зеленському про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісків.
Сьогодні ситуація у районі Авдіївки справді складна, оскільки РОВ зосередили у цьому напрямі весь наявний в них зараз потенціал "вогневого валу". Це було несподівано, оскільки до того зосередження сил та засобів ворога на наступ було у трикутнику Слов'янськ-Сіверск-Бахмут.
У зв'язку з цим у районі відсутній паритет артилерії, що Генштабу чудово відомо і без говорящих голів на дивані. А те, що відомо, то вирішується в міру сил і можливостей, але не натискання пальців.
Загалом штурмові дії ворога відбиваються і, незважаючи на вогневу та чисельну перевагу РОВ, їм не вдається досягти якогось глобального успіху. Бої продовжуються і це не може не нервувати командування РВВ. З іншого боку…
З іншого боку, завдяки різним голосам і зверненням до командування з окопів, ворог дізнається те, що йому знати не належить. Ту інформацію, без якої він був менш обізнаний і не коригував би свої дії. І користуючись отриманою інформацією, ворог запускає ІПСО, що підривають не лише морально-психологічний стан суспільства в тилу, а й військовослужбовців, які перебувають на передовій.
Дивно, але з 2014 року багато хто так і не навчився тримати рот закритим. В одних він не закривається по життю, а от у тих, хто в камо, має бути побільше розсудливості та розуміння, ніж загрожують їх звернення.
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