Авдіївка, Піски та Бахмут. Російська пропаганда запустила фейк про здачу ЗСУ цих міст

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Сьогодні з ранку тільки тим і був зайнятий, що відповідав на запитання у приваті практично кожної соціальної мережі, де публікуюсь, на тему захоплення Авдіївки, зачистки росіянами Бахмута, звільнення ЗСУ з Пісок. Якоїсь миті став відповідати сухо і коротко — фейк.

Справа в тому, що відучора російська пропаганда запустила через сірий сегмент цілу серію вкидів про те, що російські окупаційні війська (РВВ) захопили Авдіївку, Піски, в Бахмуті йде зачистка.

Чи захопили Авдіївку? Чи йде зачистка Бахмута? Що? Ці вкидання відразу підхопила армія ботів і третьосортних інформаційних майданчиків.

Найбільше мені сподобався фейк про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто та терміново доповів Володимиру Зеленському про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісків.

Сьогодні ситуація у районі Авдіївки справді складна, оскільки РОВ зосередили у цьому напрямі весь наявний в них зараз потенціал "вогневого валу". Це було несподівано, оскільки до того зосередження сил та засобів ворога на наступ було у трикутнику Слов'янськ-Сіверск-Бахмут.

У зв'язку з цим у районі відсутній паритет артилерії, що Генштабу чудово відомо і без говорящих голів на дивані. А те, що відомо, то вирішується в міру сил і можливостей, але не натискання пальців.

Загалом штурмові дії ворога відбиваються і, незважаючи на вогневу та чисельну перевагу РОВ, їм не вдається досягти якогось глобального успіху. Бої продовжуються і це не може не нервувати командування РВВ. З іншого боку…

З іншого боку, завдяки різним голосам і зверненням до командування з окопів, ворог дізнається те, що йому знати не належить. Ту інформацію, без якої він був менш обізнаний і не коригував би свої дії. І користуючись отриманою інформацією, ворог запускає ІПСО, що підривають не лише морально-психологічний стан суспільства в тилу, а й військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Дивно, але з 2014 року багато хто так і не навчився тримати рот закритим. В одних він не закривається по життю, а от у тих, хто в камо, має бути побільше розсудливості та розуміння, ніж загрожують їх звернення.

Фільтруйте інформацію! А також думайте, що кажете і що пишіть. Якщо, звичайно, перше вам властиве. Тільки офіційна інформація заслуговує на довіру.

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