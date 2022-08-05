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Мнения Российско-украинская война

Авдеевка, Пески и Бахмут. Российская пропаганда запустила фейк о сдаче ВСУ этих городов

"Со вчерашнего вечера российская пропаганда запустила через серый сегмент целую серию вбросов о том, что российские оккупационные войска хватили Авдеевку, Пески, а в Бахмуте идет зачистка. Но это фейк". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тымчука
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авдеевка, Украина, флаг украины
Фото: kp.ua | Авдеевка под контролем Украины, российские пропагандисты уверяют в обратном

Сегодня с утра только тем и был занят, что отвечал на вопросы в привате практически каждой социальной сети, где публикуюсь, на тему захвата Авдеевки, зачистки россиянами Бахмута, уходе ВСУ из Песок. В какой-то момент стал отвечать сухо и кратко – фейк.

Дело в том, что со вчерашнего вечера российская пропаганда запустила через серый сегмент целую серию вбросов о том, что российские оккупационные войска (РОВ) хватили Авдеевку, Пески, в Бахмуте идет зачистка.

Захватили Авдеевку? Идет зачистка Бахмута? Что? Эти вбросы тут же подхватила армия ботов и третьесортных информационных площадок.

Больше всего мне понравился фейк о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично и срочно доложил Владимиру Зеленскому об отводе ВСУ из Авдеевки и Песок.

На сегодняшний день ситуация в районе Авдеевки и вправду сложная, поскольку РОВ сосредоточили в этом направлении весь имеющийся у них сейчас потенциал "огневого вала". Это было неожиданно, поскольку до того сосредоточение сил и средств врага на наступление было в треугольнике Славянск-Сиверск-Бахмут.

В этой связи в районе отсутствует паритет артиллерии, что Генштабу прекрасно известно и без говорящих голов на диване. А то, что известно, то решается по мере сил и возможностей, но не по щелчку пальцев.

В целом же штурмовые действия врага отбиваются и, не смотря на огневое и численное преимущество РОВ, им не удается добиться какого-то глобального успеха. Бои продолжаются и это не может не нервировать командование РОВ. С другой стороны…

С другой стороны, благодаря разного рода говорящим головам и обращениям к командованию из окопов, враг узнает то, что ему знать не положено. Ту информацию, без которой он был бы менее осведомлен и не корректировал бы свои действия. И пользуясь полученной информацией, враг запускает ИПСО, подрывающие не только морально-психологическое состояние общества в тылу, но и военнослужащих, находящихся на передовой.

Странно, но с 2014 многие так и не научились держать рот закрытым. У одних он не закрывается по жизни, а вот у тех, кто в камо, должно быть побольше рассудительности и понимания, чем чреваты их обращения.

Фильтруйте информацию! А также думайте, что говорите и что пишите. Если, конечно, первое вам свойственно. Только официальная информация заслуживает доверия.

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