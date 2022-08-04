Нейтралитет, федерация, переговоры. Что еще предлагает Путин Украине через Шредера
"Любой, кто предложит сегодня рамочные переговоры с Россией, работает не в интересах Украины. Как и любой из предлагающих военный нейтралитет в том или ином его виде". Мнение.
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Про Шредера и пожелания, переданные через него. Во-первых, в жизни надо уметь уйти вовремя. Замолчал бы раньше и не был бы таким жадным — запомнился бы канцлером Германии. Теперь запомнится, как путинский передаст.
Во-вторых, по сути:
- "Хорошая новость в том, что Кремль хочет переговорного решения", — говорит Шредер. Это ни для кого уже не новость. В переговорах ему было бы комфортнее, и тут все понимают это. Именно потому рамочных переговоров не будет — точнее, очень много кто здесь, в Украине, упрется руками и ногами, но их не будет.
- "Первым успехом было соглашение о зерне, и его можно будет расширять до прекращения огня". Именно об этой мечте российской стороны я писала сразу, как только стало ясно, что вторым раундом переговоров мы, скорее всего, и подпишем соглашение. И именно поэтому первому судну с зерном дали проехать.
- "Нейтралитет по австрийской модели как альтернатива НАТО". Это не альтернатива, это попытка и дальше диктовать условия России нам — без изъятий и купюр.
- "Вопрос с Донбассом решать по швейцарской кантональной модели" — федерализация другим словом.
Любой — абсолютно любой! — кто предложит сегодня рамочные переговоры, работает не в интересах нашей страны. Как и любой из предлагающих военный нейтралитет в том или ином его виде.Важно