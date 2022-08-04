В руках идиотов. Почему Amnesty International потеряла связь с реальностью

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Да, я все понимаю о деньгах, влиянии, несамостоятельности, взятках и давлении. Да, я считаю Amnesty International жалкой организацией, давно потерявшей связь с реальностью и находящейся в руках полезных идиотов пополам с подонками. Но нам следует понимать, что самый факт появления подобного заявления, сама идея его возникновения (как и всей Amnesty International как организации) основывается на христианском по своей сути желании пожалеть всех, которое левое движение, преимущественно отрицающее религию, подняло на свои флаги.

Перед нами типичная дихотомия Ветхого и Нового Завета: справедливость/прощение. Вообще, мы все, как я понимаю, за прощение — пока это не касается нас лично, вот тогда мы сразу за справедливость. Лично я — человек Ветхого Завета (в смысле глаз за глаз) и мне идеи глобального прощения и глобального сожаления всегда казались немного идеалистическими, подходящими для мирного времени.

Сейчас читающие меня ужаснутся, но идеи типа "кто-то имеет право на собственное мнение", "поймите психологическое состояние насильника", "ребенок-булли самый пострадавший в конфликте" — это все о Новом Завете, жалости и прощении.

Чем же отличается прощение от справедливости? Наличием или отсутствием контекста. Нет контекста — и сразу всех жалко, все равны, всех нужно спасти и защитить. Есть контекст — тогда возникают правые и виноватые, мы и они, мир раскалывается пополам.

Недаром сущность современных инфовойн — это борьба за контекст.

Когда я говорила об архаизации нашего общества из-за войны, я имела в виду именно это. Шаг назад от жалости к справедливости неизбежен, но я считаю, что не только для нас. Такой же шаг должен сделать Запад, и тогда быстро закончатся их предложения договариваться, не давать оружия или отдать территории.

Но этого не произойдет — и я этому рада. Ибо жалость и прощение вне контекста делает возможной инклюзию, то самое человечное отношение к незащищенным слоям населения и вообще к людям, которое нам так нравится в цивилизованном мире. Но если ты даешь стартовые равные права человеку с инвалидностью или с ментальными расстройствами, старику и ребенку — по умолчанию, без всякого контекста — ты должен давать все те же права всем, в частности армии твоего врага. Вне контекста.

Лично я не знаю, что с этим делать. Это как тебе говорят отдать на казнь одного твоего ребенка из двух — и ты должен выбрать, какого именно. Но твоя цель — сохранить обоих своих детей, жалость и справедливость.

Но есть одна деталь: нельзя жалеть вне контекста, потому что это развращает агрессора, лелеет в нем чувство безнаказанности и провоцирует на дальнейшую агрессию.

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