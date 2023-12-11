Украинские учителя не умеют читать. Как тест PISA показал главную проблему образования

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Окей, скажу и я несколько слов о результатах PISA по чтению. Только вам мои слова не понравятся. А хочу я сказать две простые вещи.

1. Лично я уверена, что результаты были бы почти такими же и без войны, и без ковида. Украинские 15-летние подростки не имеют навыков функционального чтения не из-за образовательных потерь, а из-за того, что в украинской программе эти навыки не прописаны. Потому что умение читать — это не навык складывать буквы в слова. Это способность понимать текст, уметь его анализировать, выделять главное, видеть приемы типа сарказм или манипуляция через языковые приемы и строение текста. То есть, умение читать — это умение видеть в тексте инструменты, которые в него заложены, и пользоваться ими для своей пользы — или не позволять тексту нанести тебе вред, вовремя разглядев и таким образом нейтрализовав "вредных" агентов. Хоть ты умри, украинские 15-летки, особенно в сельских школах, в жизни даже не слышали таких заданий — не то, что не выполняли. Ковид с войной дают нам возможность по крайней мере призрачного оправдания этому — для самих себя. Но мы должны знать — причина в другом.

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2. Окей, можно переделать программу, собственно, она все время адаптируется к современности. Но я спрошу — а сколько учителей у нас имеют навыки функционального чтения? Сколько из них могут проанализировать текст, выделить главное, увидеть манипуляцию? Напоминаю, это те же люди, которые общаются с родителями в вайбере, то есть их навыки функционального чтения легко можно оценить. Без коренной и немедленной реформы пед образования — ничего не будет. Вы хоть сто раз программу перепишете, а учительница будет подавать материал, как она понимает, может и умеет.

Я не знаю, что здесь сказать типа положительного. Но я искренне верю, что верное понимание проблемы — это первый шаг к ее решению. Это почти как в функциональном чтении)

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