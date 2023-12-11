Українські вчителі не вміють читати. Як тест PISA показав головну проблему освіти

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Окей, скажу і я кілька слів щодо результатів PISA з читання. Тікі вам мої слова не сподобаються. А хочу я сказати дві прості речі.

1. Особисто я впевнена, що результати були б майже такими ж і без війни, і без ковіду. Українські 15-річні підлітки не мають навичок функціонального читання не через освітні втрати, а через те, що в українській програмі ці навички не прописані. Бо вміння читати — це не навичка складати букви в слова. Це здатність розуміти текст, вміти його аналізувати, виокремлювати головне, бачити прийоми типу сарказм або маніпуляція через мовні прийоми і будову текста. Тобто, вміння читати — це вміння бачити в тексті інструменти, які в нього закладено, і користуватись ними для своєї користі — або не дозволяти тексту нанести тобі шкоду, вчасно розгледівши і таким чином нейтралізувавши "шкідливих" агентів. Хоч ти вмри, українські 15-річки, особливо в сільських школах, в житті навіть не чули таких завдань — не те, що не виконували. Ковід з війною дають нам можливість принаймні примарного виправдання цьому — для самих себе. Але ж ми маємо знати — причина в іншому.

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2. Окей, можна переробити програму, власне, вона весь час адаптується до сучасності. Але я спитаю — а скільки вчителів в нас мають навички функціонального читання? Скільки з них можуть проаналізувати текст, виокремити головне, побачити маніпуляцію? Нагадую, це ті самі люди, які спілкуються з батьками в вайбері, тобто їхні навички функціонального читання легко можна оцінити. Без докорінної і негайної реформи пед освіти — нічого не буде. Ви хоч сто разів програму перепишете, а вчителька буде подавати матеріал, як вона розуміє, може і вміє.

Я не знаю, що тут сказати типу позитивного. Але я щиро вірю, що вірне розуміння проблеми — це перший крок до її вирішення. Це майже як в функціональному читанні)

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