Формула выживания: как подружиться с ЖЭКом и остаться с теплом зимой 2026 года

Вынесу в отдельный пост, вдруг кому-то пригодится. Наблюдение за подключением двух разных домов без ОСМД силами ЖЭКов и неравнодушных жителей к отоплению сейчас, в морозы, в Киеве. Пошаговый ход событий.

Преамбула: в доме нет тепла уже какое-то время, он остыл, ЖЭК в плановом порядке приходит подключать дом, в доме рвутся трубы, ЖЭК перекрывает и спускает воду, идет дальше по району, потому что работы еще доф..га. Жители пишут и звонят на все линии, требуя все починить и дать тепло, но ничего не происходит.

Акт 1. В доме формируется инициативная группа, в которой, в частности, есть несколько мужчин (сорри, ужасный сексизм, но это правда). Скажу сразу: лично я считаю, что женщина может продуть воздух в стояке и тд ничуть не хуже мужчины, но ЖЭК реагирует на мужчин лучше. Эта группа прям ногами ходит в ЖЭК и НАСТОЯТЕЛЬНО требует сантехников. Мужчины из группы проявляют добрую волю научиться разбираться со стояками и в случае необходимости перенять какие-то простые функции у рабочих ЖЭКа — и вообще, готовы отдать определенное время своей жизни общедомовому делу. ЖЭК видит наличие партнера со стороны дома — и выделяет бригаду (у нас в одном из домов работали ребята из Черноморска, в другом — из Львова, обе бригады работали днем и ночью, делали на совесть, большое спасибо!)

Еще раз: наличие сформированной группы, где есть лица, готовые лезть с сантехниками в подвал или на чердак, и в холоде, и темноте работать вместе с ними, является обязательным условием.

Акт 2. Бригада приходит, запускает тепло и учит мужчин спускать воду, продувать и так далее. Они на контакте. Бригада уезжает. Через час после подачи тепла в замерзшую систему рвутся трубы и батареи, мужчины перекрывают воду, это стандартная реакция системы — но с бригадой есть контакт!

Акт 3. Домовой чат и все, кто могут вообще, ищут владельцев квартир с порванными батареями, требуют приехать или дать ключи, или как-то организовать доступ. Этот этап может длиться несколько дней, если он не пройден — все останавливается. Опыт открытия квартиры с полицией — неудачный, там надо, чтобы полиция, ЖЭК и сантехник собрались вместе, полиция говорит — недостаточно полномочий и тд. Это действительно понятно, потому что закон здесь на стороне владельца квартиры. Но этот этап надо как-то пройти, здесь надо коммуникация и договоренности.

Если договоренностей достичь не удалось — есть шанс провести консультации с бригадой на счет отделения аварийных стояков — иногда система подключения это позволяет и тогда надо провести дополнительные работы, иногда нет — тогда вам не повезло, продолжайте искать владельцев квартир.

Акт 4. Все владельцы аварийных квартир в наличии — тогда бригада приезжает снова и организованно происходит заглушка или замена батарей в аварийных квартирах. Опять подается отопление. Бригада едет. Рвется труба на чердаке! Мужчины из дома перекрывают и спускают воду, но с бригадой есть контакт.

Акт 5. На следующий день бригада приезжает, варит трубу и подключает дом. Все проверяют все, ничего не течет. Бинго! Чатик дома благодарно сбрасывается на кофе и сигареты героической бригаде и благодарит, много благодарит.

Вот такие они сейчас истории успеха. Я вижу здесь общий ключевой момент:

Наличие домового чата. Наличие реальной, неформальной коммуникации между соседями. Люди сейчас уставшие, все на нервах, но жизнь требует учиться договариваться и уважать друг друга, а также держаться вместе. Наличие действенной инициативной группы в самом доме, тогда ЖЭК начинает сотрудничать, потому что есть определенный деятель, партнер, с которым можно иметь дело и координироваться.

Этот пост — не реклама ЖЭКов и я не против ОСМД, я только за. Но этот пост — совсем о другом.

Он о том, что при отходе от мирных времен в военный экстремум либеральные практики типа "мы ОСМД, мы скинулись и у нас есть обслуживающая организация, она все сделает" не работают, вернее, их недостаточно. Сейчас снова нужны сообщества. Для кого-то это откат назад, для кого-то шаг вперед — зависит от точки зрения, но вон пишут об ОСМД, где полно денег, но половина владельцев квартир неизвестно где и поэтому подключить отопление невозможно. Общение, коммуникация, умение договариваться, неформальные связи между соседями и неформальное лидерство, то есть горизонтальные связи — вот что, по моему наблюдению, сейчас является критическим условием выживания дома любой формы собственности и типа обслуживания. И это то, что ни за какие деньги не купишь.

