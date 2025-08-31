Западный сервис против украинской стойкости: как меняются ценности во время путешествия на Восток

Related video

Как только ты начинаешь двигаться на Восток, ты видишь постепенную неумолимую деградацию инфраструктуры. Украинские водители "Фликсбаса", которые в Берлине ведут себя как вежливые улыбающиеся роботы (в салоне идеальная тишина) — как только пересекают границу с Польшей, встают на незапланированную остановку, перекур, заправку и все вместе, включают в салоне громкую музыку и начинают громко перекликаться в час ночи.

Чтобы перейти в Перемышле из пункта контроля в здание вокзала, надо преодолеть подземный переход с двумя маршами лестницы в каждую сторону — и сердце не выдерживает смотреть на мам с детьми, детскими колясками и чемоданами одновременно, которые пытаются все это спустить, а потом поднять. А попросить о помощи не у кого, потому что кроме них там еще старушки — со своими чемоданами. За три с половиной года войны Украина сто раз могла бы что-то сделать за свой счет с этим переходом, которым, собственно, ходят ее уязвимые граждане — но государство явно не видит в этом необходимости, ведь они так же лазят по лестнице и в Киеве, в столице, то есть все в рамках нашего украинского стандарта. Поляки, кстати, свои стандарты подкручивают, устанавливая везде на железнодорожных станциях современные лифты, которые всегда работают — но Перемышль точно не первый в списке и подземные переходы, которых у них по советской традиции достаточно, они не трогают пока.

Но черт возьми, как только ты начинаешь двигаться на Восток, ты видишь постепенный рост устойчивости инфраструктуры. Украинские водители "Фликсбаса", увидев впереди на трассе большую пробку на несколько часов (произошло серьезное ДТП), решительно свернули с трассы и никому не известными окольными путями, под плетнями каких-то заброшенных домов, на интуиции объехали пробку, наверстали упущенное время и еще и по телефону предупредили другие экипажи и рассказали им как ехать.

Несмотря на безумную ночь, "Интерсити" хоть и опоздал, но пришел — и вот уже готов забирать людей и ехать обратно, в войну, то есть домой.

Ты внимательный человек и замечаешь все. Поэтому тебя разрывает между желанием дать в морду водителям автобуса и обнять их. Ты злишься на государство, которое заставляет людей с чемоданами карабкаться по лестнице, и восхищаешься им, потому что государственная железная дорога под обстрелами работает как боженька. Ты просто физически чувствуешь, как движешься от сытого мира беззаботного гуманизма, где сервис является мерилом и залогом основополагающих принципов цивилизации, к миру экстремального противостояния с напряжением всех сил, где лучшим является то, что просто надежно и гарантированно работает — неважно как. Здесь ценятся другие качества. Здесь другая шкала для оценки сервисов.

А ты же помнишь времена, когда мир гуманизма считался тобой и всеми вокруг тебя беспрекословным будущим, а мир, где сервис неважен, главное, чтобы оно работало — позорным прошлым. Но теперь ты с грустью думаешь, что все получается наоборот, а ты же уже наработала себе шкалу оценок и выглядела она не как потреблядство, а как стремление современного отношения к людям, эх. Хорошая была штука, жаль выбрасывать. Но с другой стороны, ты радуешься, что мы еще не забыли, как это делать. Другим будет тяжелее, когда придет их время.

P.S. Мне жаль, что пост скатился в обсуждение лестницы в польском подземном переходе, по задумке он был совсем не об этом. Но переход всем памятен и всем болит, я понимаю

