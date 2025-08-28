Подземные школы в осажденной крепости: как Харьков держит на себе весь Левый берег

Related video

К Дню Харькова. С опозданием и не то, что планировал. Но это даже к лучшему. Ибо если кому-то испортит настроение, то уже не праздничное.

23 августа с интересом читал поздравления к Дню города (он же — День освобождения от немецко-фашистских захватчиков). Конкретно в моей ленте география высказавших что-то хорошее в адрес Ха — это практически вся Украина и разного рода зарубежье. Ну, и видео с Сумской (с гирляндами "звездного неба") широкую аудиторию особо тронуло.

Стойкость Харькова и его жителей у многих вызывает симпатию. При этом за скобки выносится ряд моментов, которые полезно осмыслить.

Я бы сформулировал это так.

Харьков — это показатель уровня амбиций Украины. Демонстрация того, на что страна реально претендует.

Я бы вводил "критерий Харькова" во все политики национального уровня по принципу: если Харькову от этого лучше — годится, если нет — в мусорку. По идее, этим должны бы заниматься избранные в городе и регионе народные депутаты, но там все грустно за редким исключением…

Сейчас Харьков (как ранее, например, Крым) становится мерилом сложности страны. Неспособность обслуживать сложность и тяга к нездоровому упрощению — быть беде.

Потому что.

Берем цифры последнего из доступных опросов для IRI. Исследование проводилось в конце июля 2025 года. Данные структурированы по макрорегионам, регион "Восток" включает Харьков, Донецк и Луганск. Т.е., по сути, сейчас восток — это Харьков (кстати, в городе 15+% населения — это беженцы из оккупированных регионов).

Цифры показывают, что на востоке (в Харькове):

уровень поддержки местной власти (63%) выше, чем у президента (58%) — это единственный такой макрорегион (!!!);

26% говорит дома по-русски, еще 44% — на двух языках (в реальности — тут еще часть людей, которые говорят по-русски, но дают более одобряемый ответ). Т.е., как минимум 70% лояльны к русскому языку (на западе таких — 10%);

самый высокий уровень надежды, что война закончится раньше, чем через год — 30%;

самый высокий уровень поддержки некого "референдума", который позволит закончить/остановить войну (магическое мышление);

треть населения скептически относится к вступлению в ЕС, открыто или скрыто выступает за те или иные формы кооперации с Россией;

более 40% скептически относится к НАТО и выступает за некую форму "нейтралитета";

более высокий уровень поддержки идеи выборов центральных органов власти, чем местных;

рейтинг Владимира Зеленского на 11% выше, чем у Валерия Залужного, а гипотетический рейтинг партий практический равный (18% у Залужного, 16% у Зеленского). Зеленский (по состоянию на сейчас) — кандидат юга и востока, Залужный — запада и центра;

в два раза больше (по сравнению с западом) людей, потерявших работу.

Итого: Харьков точно будет электоральной базой "партии мира" в разных ее обличьях.

Харьков — ни в коем случае не пророссийский, но со своим взглядом

Но при этом всем:

трудно найти город, в котором более люто ненавидят российских оккупантов;

как минимум три армейских корпуса из числа наиболее боеспособных и страшных для россиян — "Хартия", "Азов" и 3-й — органически выросли из добровольцев (!) с доминирующим или значительным харьковским элементом (это не считая 92-й, "Кракена" и других подразделений в разных структурах Сил обороны).

Харьков очевидным образом отличается от местами лубочного мейнстрима, но категорически не приемлет российский политический режим в нынешнем виде и точно не является частью "русского мира" в кремлевском прочтении.

В городе/регионе есть настрой общего характера на гипотетическое добрососедство с Россией когда-то в будущем, но при этом совершенно конкретный запрос сейчас: а как мы будем жить до этого момента?

В осажденной крепости? В демилитаризованной зоне?

Этот факт часто (в т.ч. — умышленно) "путают" с "пророссийскостью". На самом деле это запрос на ответы, которые учитывали бы харьковскую реальность в национальных политиках.

Для понимания атмосферы: если в условном Львове родители сейчас озабочены тем, как нарядить своих чад на 1 сентября, то в Ха мамы и папы, подстрекаемые специально обученными бабушками, ведут финальные бои за право определить своих детей в подземные (!) школы. Которые не закрывают численную потребность от слова совсем…

Факт того, что обучение ребенка под землей является ситуативным мерилом счастья и успеха, формирует, мягко говоря, раздражение в адрес идей, воспринимающихся как несвоевременные и/или неадекватные.

Если таких ответов не будет из Киева, в Харькове достаточно интеллектуального потенциала, чтобы породить их самостоятельно. Но они далеко не всем понравятся.

Настроения в городе с 2022 г. менялись. Сейчас немало людей объективно инфицированы ожиданиями скорого мира, хотя продолжают быть опорой армии. Им нужны ориентиры. Не в виде слов — в виде действий.

Повторюсь в который раз: Харьков держит на себе весь Левый берег. Любая социология фиксирует особенности, которые должны учитываться в политиках, затрагивающих повседневную жизнь людей. Если Харьков загрустит — загрустит весь Левый берег как минимум.

Из самого простого — я бы начал с составления списка, что немедленно переедет в Харьков как часть госполитики после обеспечения условий безопасности. А возможно — и без них.

Все книжное. Все судебно-юридическое. Передовое в образовании. Флагманское в медицине. Злободневное в экологии. Уместное из ВПК. И т.д. Со всеми международными офисами всего, что только можно. Идентификация погибших/пропавших. Разминирование. И аэропорт. Хочу знать алгоритм, как реанимируется аэропорт.

С пониманием, что препятствие на пути ко всему этому — тушка Путина и его подельников. А способ преодолеть — через соучастие в обороне сообразно персональным возможностям.

Харьков не дрогнет. Как минимум из чувства противоречия и расового превосходства над тем, что лезет к нам от мышебратьев. Но дополнительные источники вдохновения не помешают.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

