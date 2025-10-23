Закрыть детскую инфраструктуру - не выход: о чем говорит удар по детсаду в Харькове

В Харькове россияне ударили дроном по детскому садику.

Погиб коммунальщик, работавший поблизости, еще несколько человек ранены. В помещении садика сложился второй этаж. К счастью, после объявления тревоги находившиеся в здании 48 детей и персонал успели спуститься в подвал. У многих — острая реакция на стресс.

Видел странненькие комментарии, мол, а зачем собирать вместе столько детей? Закрыть всю детскую инфраструктуру, больше трех не собираться!

На практике выглядит так.

В Харькове остается примерно 100 тысяч детей. В том числе – маленьких. Куда их девать?

Эвакуировать всех – нереально. У массы людей нет возможности куда-то ехать. Часть выезжала, но вернулась. В городе четверть населения – это беженцы, в т.ч. с детьми. Им вообще некуда деваться.

Відео дня

Что остается? Прятаться и надеяться.

Важно

Удар по детсаду в Харькове: количество пострадавших возросло, ранен ребенок

Школы формально онлайн. В действительности родители (особенно – младших классов) сбрасываются деньгами, снимают квартиры (в идеале, с возможностью прятаться в подвал или другое укрытие), где учителя занимаются с группами детей.

Город выживает. И держит на себе фронт. Никаких способов гарантировать безопасность без прекращения боевых действий нет.

Дети живут и будут жить в опасности, до остановки огня.

Остановка огня и его невозобновление – приоритет. Пока Россия не захочет останавливать огонь, прикладная помощь – это дальнобойные средства. Чтобы поражать точки запуска, аэродромы. И авиация – для перехвата.

Какую-то часть перехватывают мобильные группы, в т.ч. дронами, работают наши ЗРК и авиация. Но этих средств недостаточно.

Плюс все очень близко к границе.

Воздействовать нужно на территории России.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно