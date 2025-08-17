Смысл жить во время войны: что делать, когда кажется, что единственный смысл — выжить

Related video

У меня недавно был разговор о смысле жизни во время войны. О том, "какой может быть смысл в жизни, где смысл — только выжить. И все равно все решают за нас".

Об ожидании подсказок и создании своих собственных действий.

Я сегодня думала, что именно сейчас стало очевиднее, что не жизнь дает нам смысл. Мы придаем ей смысл своими действиями в ответ на то, что несется и происходит с нами.

Собеседнице я прислала цитату из книги Виктора Франкла "Человек в поиске истинного смысла":

"На самом деле, мы нуждались в фундаментальном изменении в отношении к жизни. Мы (в концлагере) должны были научиться сами и научить людей в отчаянии, что важно не то, чего мы ожидаем от жизни, а то, чего жизнь ожидает от нас. Мы должны были перестать расспрашивать о смысле жизни, а вместо этого думать о себе как о людях, которым жизнь ставит вызовы — ежедневно и ежечасно.

Наш ответ должен проявиться не в разговорах, но в правильных действиях и поступках. Жизнь — в конце концов — это ответственность за нахождение правильных решений в возникших проблемах и выполнение задач, которые она ставит перед человеком.

Эти задачи, а значит, и смысл жизни, различны для каждого человека, в каждой ситуации.

Невозможно дать общее определение смысла жизни. Жизнь не означает чего-то туманного. Она конкретна, так же как конкретные задачи для человека. Именно они формируют судьбу человека, особую и уникальную для каждого..."

Сегодня я размышляла, что в дни, когда много тревоги и неопределенности — важно держаться непоколебимо своей "большой цели" и сосредоточиться на маленьких, очень конкретных своих простых шагах.

Сил нам и смыслов для каждого своих.

Обнимаю, Родина, как хочу Победы!

