Военные звуки Днепра: как живет город, жители которого привыкли к постоянным прилетам

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Этот коллаж предложила вчера сделать дочь. Причем мы все — муж, дочь и я — на фото улыбаемся. Только мои глаза почему-то грустные.

... Информационный повод поехать на выходные в Днепр был таким: даже если будет несколько часов вместе с мужем — подержаться за руки, услышать голос и увидеть глаза.

Я разбудила малышку со словами: у нас через три часа поезд. Чудом купила билеты. Едем к папе...

Когда мы собирались, близкие и друзья спрашивали: ты уверена, что стоит брать Дашку? В Днепре опасно.

А когда мы с ней уже в Днепре пошли в музей, разговаривали с работницей, она сказала: я все хочу в Киев, но не решаюсь. Боюсь. У вас так опасно.

...Какое субъективное ощущение безопасности.

В Днепре мы застали и взрывы, и ночной гром. Спрашивала у местных: вы вообще не реагируете на баллистику?

Пытались понять, что делать, когда тревога, а мы на улице. Мне ответили в кафе, где никто и не шевелился: да мы привыкли.

В первый день поняла, что мы с малышкой здесь создаем свою "галерею звуков", потому что они все отличаются от "наших" привычных. А наша постоянная настороженность и гипервнимательность именно аудиальная. Чаще всего наш вопрос был: а что это за звук?

На второй день уже полностью расслабились.

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Мы с дочкой жили в старой части Днепра, в доме 1850 года. Узнала, что владелец, заказчик дома был военным врачом. Состоятельная династия врачей вкладывалась в недвижимость — в доходные дома.

Люблю такие здания с историей. Рассматриваю стены, парадную лестницу со следами крючков для ковров. Узоры плиток на полу.

Наши окна выходили во внутренний двор. Первая мысль, когда увидела: если летит "шахед" — это безопаснее. Дочка, как только мы зашли в дом, спрашивала: где здесь укрытие? А я занимала кровать возле окна, чтобы она в любом случае была подальше от стекла. Уже наши вмонтированные навыки.

В кафе рядом с нашим домом познакомилась с владельцами — парой, переехавшей из Донецка. А остальное — создано с любовью жителями Мариуполя.

Когда гуляли по городу, случайно нашли аллею художников, где каждый, кто считает себя художником, может оставить свое произведение. На стене — рисунки, инсталляции, мозаики.

Я вспомнила свою коллекцию ангелов: 700-800 фигурок.

Все же хочу в Киеве сделать или музей, или сад, или стену с ангелами. Это должно быть красиво и сильно.

... не знаю, будет ли когда-нибудь время, когда мы вообще настороженно перестанем спрашивать: что это за звук?

На это нужно много времени жизни в безопасности.

Но уверена, что когда-то глаза будут улыбаться.

И мы будем знать, что на прикосновения и взгляды есть много времени. Всю жизнь. Что не нужно вкладывать все в короткие встречи.

Обнимаю, Родина, как хочу Победы!

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