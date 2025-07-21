Военные звуки Днепра: как живет город, жители которого привыкли к постоянным прилетам
Люди, живущие в Днепре, уже и не обращают особого внимания на звуки прилетов. Детский психолог Светлана Ройз делится впечатлениями о поездке в город, который подвергается чуть ли не ежедневным обстрелам — но люди там считают, что в Киеве еще опаснее...
Этот коллаж предложила вчера сделать дочь. Причем мы все — муж, дочь и я — на фото улыбаемся. Только мои глаза почему-то грустные.
... Информационный повод поехать на выходные в Днепр был таким: даже если будет несколько часов вместе с мужем — подержаться за руки, услышать голос и увидеть глаза.
Я разбудила малышку со словами: у нас через три часа поезд. Чудом купила билеты. Едем к папе...
Когда мы собирались, близкие и друзья спрашивали: ты уверена, что стоит брать Дашку? В Днепре опасно.
А когда мы с ней уже в Днепре пошли в музей, разговаривали с работницей, она сказала: я все хочу в Киев, но не решаюсь. Боюсь. У вас так опасно.
...Какое субъективное ощущение безопасности.
В Днепре мы застали и взрывы, и ночной гром. Спрашивала у местных: вы вообще не реагируете на баллистику?
Пытались понять, что делать, когда тревога, а мы на улице. Мне ответили в кафе, где никто и не шевелился: да мы привыкли.
В первый день поняла, что мы с малышкой здесь создаем свою "галерею звуков", потому что они все отличаются от "наших" привычных. А наша постоянная настороженность и гипервнимательность именно аудиальная. Чаще всего наш вопрос был: а что это за звук?
На второй день уже полностью расслабились.Важно
Мы с дочкой жили в старой части Днепра, в доме 1850 года. Узнала, что владелец, заказчик дома был военным врачом. Состоятельная династия врачей вкладывалась в недвижимость — в доходные дома.
Люблю такие здания с историей. Рассматриваю стены, парадную лестницу со следами крючков для ковров. Узоры плиток на полу.
Наши окна выходили во внутренний двор. Первая мысль, когда увидела: если летит "шахед" — это безопаснее. Дочка, как только мы зашли в дом, спрашивала: где здесь укрытие? А я занимала кровать возле окна, чтобы она в любом случае была подальше от стекла. Уже наши вмонтированные навыки.
В кафе рядом с нашим домом познакомилась с владельцами — парой, переехавшей из Донецка. А остальное — создано с любовью жителями Мариуполя.
Когда гуляли по городу, случайно нашли аллею художников, где каждый, кто считает себя художником, может оставить свое произведение. На стене — рисунки, инсталляции, мозаики.
Я вспомнила свою коллекцию ангелов: 700-800 фигурок.
Все же хочу в Киеве сделать или музей, или сад, или стену с ангелами. Это должно быть красиво и сильно.
... не знаю, будет ли когда-нибудь время, когда мы вообще настороженно перестанем спрашивать: что это за звук?
На это нужно много времени жизни в безопасности.
Но уверена, что когда-то глаза будут улыбаться.
И мы будем знать, что на прикосновения и взгляды есть много времени. Всю жизнь. Что не нужно вкладывать все в короткие встречи.
Обнимаю, Родина, как хочу Победы!
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