Баланс между семьей и работой: как успеть наполнить детей собой. Способ волшебной ракушки

У дочки на полочке над столом стоят фигурки героев фильмов, записка от папы: Толя из армии отправлял ей подарок и несколько теплых слов. Она сохранила записку. Там же — наше совместное фото из фотобудки, которое мы сделали во время отпуска мужа, все вчетвером: дочка, сын, муж и я. А еще на полочке лежит ракушка.

Ракушка, в которую я перед тем, как она пошла в садик, а потом в первый класс, шептала: "Я тебя люблю. Ты такая красивая. Ты со всем можешь справиться. Ты умничка...".

Когда она была маленькой, после ситуаций, в которых дети могли сказать что-то обидное, или когда она сомневалась в себе — прикладывала эту ракушку к ушку. Ракушку, которая хранит мои слова и голос. "Слушала" и успокаивалась.

Для меня всегда было важно успеть наполнить детей собой, успеть сказать сыну и дочери то, что я хотела бы оставить в них силой и любовью.

Когда я сейчас захожу в комнату дочери, бывает, со сложными "подростковыми" темами, и вовремя вижу эту ракушку, я останавливаюсь, беру ее в руки и вместо слов, готовых сорваться, говорю другое. То, что на самом деле важно.

Дочь может спросить: ты действительно продолжаешь так думать? И мы обнимаемся.

...В одном из интервью спросили, что мне дается сложнее в балансе между семьей и работой: я честно ответила — когда из-за заботы о других детях в срочных задачах и проектах бывало так, что я не могла быть полностью со своими...

Быть мамой — самая проявленная моя роль. Я слежу, чтобы не "мамствовать" больше, чем уже уместно, со своими детьми, и особенно, чтобы не переборщить с заботой и пониманием с теми взрослыми, кто рядом. Рядом с "маменькой" сложно быть взрослыми и раскрывать собственный потенциал...

Если раньше, до большой войны, я боялась не успеть наполнить детей, не успеть передать любовь и ощущение силы, то сейчас ловлю себя на том, что боюсь не успеть попрощаться.

Я стараюсь всегда прощаться — с объятиями, когда кто-то выходит из дома. И пишу записки или сообщения, если уезжаю раньше, чем дети проснутся.

Я так хочу, чтобы во всех дорогах детей, когда для них это потребуется, звучали слова, которые "хранит" ракушка. На самом же деле хранит сердце. И чтобы наша любовь, как благословение, делала их дороги легче.

Пусть нам всегда – всегда – всегда будет за наших детей спокойно.

