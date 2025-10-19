Поддержите нас UA
Готовимся к блэкаутам: 33 совета о том, что можно сделать в каждом доме во время отключений света

Дай Бог, чтобы серьезных блэкаутов этой зимой Украина избежала, но на всякий случай к ним надо быть готовыми, пишет психолог Светлана Ройз. На опыте своей семьи она предлагает несколько простых советов о том, что можно сделать в каждом жилище во время отключений электричества.

Светлана Ройз
Светлана Ройз
Детский семейный психолог
Квартира с отключенным электричеством
Без электричества жить сложно, но возможно | Фото: Скриншот

Во время блэкаута и холодов. У нас в доме что-то сломалось в системе отопления. Пока разбираются с этим и еще рано использовать печку и дрова, я вспомнила, что нам помогало во время отключений света и холодов. Возможно, кому-то пригодится:

  • у меня уже наработанный "осенне-зимний навык" — поднимать шторы над батареями. Чтобы не препятствовать теплому воздуху;
  • уже сейчас, пока в доме достаточно прохладно, я сплю в спальном мешке. Это удобно и для пребывания в коридоре во время тревог. Можно укрываться, как одеялом;
  • у нас есть термокружки — долго сохраняется тепло. И термобелье;
  • грелка в мешочке — я работаю с такой грелкой на коленях, могу греть постель ребенку;
  • я уже сняла с карты запас наличных. Были ситуации, когда в магазинах рядом терминалы не работали;
  • одноразовая посуда и влажные салфетки — удобно, когда есть ограничения в использовании воды;
  • сухой душ;
  • у всех нас есть телефонные sim карты разных операторов. Во время блэкаутов выключалась сеть;
  • уже три года у нас на полу, лестнице наклеена люминесцентная лента, которая светится в темноте. Она достаточно яркая, дает хорошее освещение, возвращает ощущение ориентации в пространстве, которое может теряться в темноте. Можно так обозначить гардеробную и ванную комнату, углы комнаты, лестницы;
  • гирлянды с USB и на аккумуляторах, особенно для детей — создают ощущение уюта. Лучше покупать с теплым светом;
  • в ванной и подвале — фонарики с датчиком движения;
  • механические часы и радио;
  • выписанные телефоны близких;
  • мы договариваемся со всеми домашними — следить за тем, чтобы лишнего ничего на полу не было, чтобы в темноте не споткнуться;
  • ну и понятно — корм для кошки, запас лекарств, которые нужно постоянно принимать, немного консервов, каши быстрого приготовления, вода.
Для детей:

  • планшет — для рисования светом, есть фломастеры и пластилин, светящиеся в темноте;
  • одеяло со светящимся рисунком;
  • игрушки с детьми: мы с UNICEF Ukraine готовили 40 различных игр в темноте — для детей разного возраста;
  • пластиковую бутылку с водой можно поставить на фонарик телефона — получится яркий светильник, и это всегда восторг для детей;
  • теневой театр — как раз ладонями можно показывать различные фигурки;
  • можно купить браслеты, светящиеся в темноте. Это хорошо для ориентации, чтобы видеть, где ребенок. Они возвращают и ощущение тела, можно надеть на руки и ноги — для детей это веселая забава. А еще, чтобы они начали светиться, должна произойти химическая реакция, их нужно "ломать" — это помогает снять напряжение;
  • вместе с YASNO мы готовили в прошлом году памятку о том, какие реакции могут быть и как можно себе помочь.

Сил нам. И пусть не понадобится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

