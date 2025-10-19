Готовимся к блэкаутам: 33 совета о том, что можно сделать в каждом доме во время отключений света

Во время блэкаута и холодов. У нас в доме что-то сломалось в системе отопления. Пока разбираются с этим и еще рано использовать печку и дрова, я вспомнила, что нам помогало во время отключений света и холодов. Возможно, кому-то пригодится:

у меня уже наработанный "осенне-зимний навык" — поднимать шторы над батареями. Чтобы не препятствовать теплому воздуху;

уже сейчас, пока в доме достаточно прохладно, я сплю в спальном мешке. Это удобно и для пребывания в коридоре во время тревог. Можно укрываться, как одеялом;

у нас есть термокружки — долго сохраняется тепло. И термобелье;

грелка в мешочке — я работаю с такой грелкой на коленях, могу греть постель ребенку;

я уже сняла с карты запас наличных. Были ситуации, когда в магазинах рядом терминалы не работали;

одноразовая посуда и влажные салфетки — удобно, когда есть ограничения в использовании воды;

сухой душ;

у всех нас есть телефонные sim карты разных операторов. Во время блэкаутов выключалась сеть;

уже три года у нас на полу, лестнице наклеена люминесцентная лента, которая светится в темноте. Она достаточно яркая, дает хорошее освещение, возвращает ощущение ориентации в пространстве, которое может теряться в темноте. Можно так обозначить гардеробную и ванную комнату, углы комнаты, лестницы;

гирлянды с USB и на аккумуляторах, особенно для детей — создают ощущение уюта. Лучше покупать с теплым светом;

в ванной и подвале — фонарики с датчиком движения;

механические часы и радио;

выписанные телефоны близких;

мы договариваемся со всеми домашними — следить за тем, чтобы лишнего ничего на полу не было, чтобы в темноте не споткнуться;

ну и понятно — корм для кошки, запас лекарств, которые нужно постоянно принимать, немного консервов, каши быстрого приготовления, вода.

Для детей:

планшет — для рисования светом, есть фломастеры и пластилин, светящиеся в темноте;

одеяло со светящимся рисунком;

игрушки с детьми: мы с UNICEF Ukraine готовили 40 различных игр в темноте — для детей разного возраста;

пластиковую бутылку с водой можно поставить на фонарик телефона — получится яркий светильник, и это всегда восторг для детей;

теневой театр — как раз ладонями можно показывать различные фигурки;

можно купить браслеты, светящиеся в темноте. Это хорошо для ориентации, чтобы видеть, где ребенок. Они возвращают и ощущение тела, можно надеть на руки и ноги — для детей это веселая забава. А еще, чтобы они начали светиться, должна произойти химическая реакция, их нужно "ломать" — это помогает снять напряжение;

вместе с YASNO мы готовили в прошлом году памятку о том, какие реакции могут быть и как можно себе помочь.

Сил нам. И пусть не понадобится.

