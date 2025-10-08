Будут ли в Украине продолжительные блэкауты: что говорят в Минэнерго

В преддверии зимы российские оккупанты усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить людей без тепла и света. Украинцы должны быть готовы ко временным отключениям света, предупреждают энергетики.

Related video

Особенно сложная ситуация с электро- и газоснабжением наблюдается в прифронтовых регионах, заявила на специальном брифинге для дипломатических представителей иностранных государств в Украине и украинских дипломатов за границей министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, армия РФ пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры на прифронтовых территориях, в частности в Сумах, Чернигове, Харькове и других украинских городах. Сегодня самая сложная ситуация наблюдается в Шостке Сумской области, где люди остались без газа и электроснабжения в результате российской атаки 4 октября.

Министр отмечала, что только за прошедшие сутки ВС РФ 26 раз атаковали энергетические объекты. Под ежедневным прицелом врага – Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области.

"За 3,5 года мы научились быстро реагировать на вызовы благодаря помощи партнеров и работе украинских энергетиков. И сейчас есть четкие отработанные планы и алгоритмы действий для любого сценария. Чтобы выстоять и этой зимой, нам важно продолжение и усиление поддержки", – написала Гринчук.

Что касается возможных многочасовых блэкаутов, то сейчас, считает глава энергетического ведомства, говорить о них рано, но риски по-прежнему высокие:

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Восстановительные бригады работают круглосуточно, и мы рассчитываем сохранить стабильность энергосистемы".

На брифинге Гринчук призвала дипломатов активизировать коммуникацию в своих странах, чтобы найти дополнительные возможности для Украины

Сейчас страна нуждается в системах ПВО и РЭБ для защиты критической инфраструктуры, развитии пассивной физической защиты, резервном оборудовании, причем не только новом, но и бывшим в употреблении, которым можно заменить то, что уничтожено, а также в накоплении достаточных объемов природного газа.

Тем временем глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что в последние недели враг сменил тактику обстрелов и сосредоточился на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах.

Несмотря на это, он заверил дипломатов, что сети системы передачи готовы для транспортировки увеличенных объемов электроэнергии зимой, хотя риски повторных российских обстрелов по-прежнему остаются очень высокими.

Чтобы быстрее восстанавливать энергосистему после атак, Украине требуется дефицитное оборудование, а без международной поддержки это будет очень сложно, подчеркнул Зайченко.

Напомним, почему несмотря на сотни миллионов гривен на укрепление стратегических объектов энергосистема остается уязвимой, и кто отвечает за провалы в ее защите.

Также сообщалось, как атака на Белгород может стать сигналом для всей РФ.