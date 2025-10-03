Блэкауты возвращаются: как обещанная энергозащита оказалась иллюзией

Ночью 3 октября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике, вызвав блэкауты на Сумщине и Черниговщине. Фокус выяснил, почему несмотря на сотни миллионов гривен на укрепление стратегических объектов энергосистема остается уязвимой и кто отвечает за провалы в ее защите.

Ночью 3 октября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике: ракеты и дроны поразили объекты в нескольких областях, включая газотранспортную инфраструктуру.

По данным Минэнерго, на местах работают спасатели и энергетики для быстрой ликвидации последствий и стабилизации. В ДТЭК сообщили, что атака на инфраструктуру "Нафтогаза" остановила газодобычу в Полтавской области.

В Шостке Сумской области и всей общине нет света с 1 октября из-за удара по электроподстанции. Город обесточен более 15 часов. Пункты несокрушимости, водоснабжения и соцобъекты работают на альтернативных источниках энергии.

Мэр Конотопа Артем Семенихин советует доставать генераторы, газовые баллоны, запасаться дровами и переезжать в села с колодцами.

"Это не нагнетание, а реальный совет. Нежин уже в полном блэкауте, зима приближается, россияне сходят с ума", — подчеркнул он.

На Черниговщине местное облэнерго 3 октября ввело графики отключения света. Также Черниговоблэнерго предупреждает о возможных аварийных отключениях. В Нежине действуют графики отключений света 4/5. В частности детей в городских учебных заведениях и детсадах перевели на дистанционку, воду подают по расписанию, критическую инфраструктуру запитали альтернативами источника электроэнергии.

Удары по украинской энергетике: как защищены объекты

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас энергетическая система Украины защищена недостаточно. Причина — в возможном присвоении средств по защите энергообъектов Украины. Он разбирает это на примере Трипольской ТЭС, которая была недавно атакована российскими "Шахедами".

Так, Снегирев утверждает, что по данным Минэнерго и "Укрэнерго", на модернизацию и защитные сооружения для Трипольской ТЭС из государственного бюджета были выделены значительные средства — сотни миллионов гривен. Мустафа Найем, как бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, публично хвалил укрепления, барьеры от дронов, резервные системы станции. Зато после массированных ударов РФ в сентябре 2025-го, ТЭС получила серьезные повреждения. Ракеты и "Шахеды" пробили "прочный щит", вызвав локальные блэкауты в Киевской области и угрозу для всей столичной энергосистемы.

"Возникает вопрос: те деньги, которые были выделены из украинского бюджета, были либо нецелево использованы, либо те элементы защиты не соответствуют внешним вызовам и не смогли повредить ударам со стороны Российской Федерации", — констатирует эксперт.

Снегирев подчеркивает стратегическое значение Трипольской ТЭС: это не периферийный объект, а сердце энергоснабжения мегаполиса с миллионами жителей. Она должна была бы быть эталоном с полным набором пассивной защиты — от укрытий до резервных генераторов. Эксперт удивляется отсутствию реакции правоохранительных органов и антикоррупционных структур. Сам факт, что десятки украинских городов — от Сумщины до Харьковщины — страдают от обесточивания, свидетельствует о системной проблеме: отсутствие или низкое качество защитных сооружений, которые бы сделали невозможным подобные сценарии.

Атака на энергообъекты: виновата не ПВО

Эксперт категорически отвергает попытки переложить всю вину на украинскую ПВО.

"Перекладывать ответственность исключительно на противовоздушную оборону и неспособность украинской стороны нейтрализовать аэробаллистические и аэродинамические средства поражения — на меня, выглядит неубедительно. Да, Patriot и IRIS-T перехватывают большинство угроз, но пассивная защита должна была бы стать вторым рубежом обороны. Тогда возникает вопрос: не стоило бы переадресовать эти финансовые потоки на создание многослойной системы ПВО, в частности противодействия этим средствам поражения, и саму программу дронов-перехватчиков", — говорит Фокусу Снегирев.

Эта схема, по мнению эксперта, не уникальна.

"Это примерно то же самое, как с инженерно-фортификационными сооружениями и строительством так называемых "подземных школ". Вспомним скандалы: миллиарды на "ВСУ-крепости" на востоке, где траншеи оказались мифом, или "бункеры для школьников", которые так и не достроили, несмотря на обещания правительства. То есть это фактически одна из составляющих коррупционных схем, которые, к сожалению, в последнее время можно было наблюдать на территории Украины", — заключает эксперт.

Напомним, мэр Луцка Игорь Полищук предупредил горожан о возможных блэкаутах в результате непрерывных атак ВС РФ по энергетике. Он посоветовал сделать запас воды, а также позаботиться об альтернативных источниках питания.

Винницаоблэнерго обновила графики отключений света в регионе, но подчеркнула, что это не ведет к почасовым обесточиваниям. Электроэнергию будут выключать по распоряжению Укрэнерго или "в исключительных ситуациях".