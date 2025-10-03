Блекаути повертаються: як обіцяний енергозахист виявився ілюзією

Вночі 3 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці, спричинивши блекаути на Сумщині та Чернігівщині. Фокус з'ясував, чому попри сотні мільйонів гривень на укріплення стратегічних об'єктів енергосистема залишається вразливою та хто відповідає за провали у її захисті.

Related video

Вночі 3 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці: ракети та дрони вразили об'єкти в кількох областях, включно з газотранспортною інфраструктурою.

За даними Міненерго, на місцях працюють рятувальники й енергетики для швидкої ліквідації наслідків і стабілізації. У ДТЕК повідомили, що атака на інфраструктуру "Нафтогазу" зупинила газовидобуток у Полтавській області.

У Шостці Сумської області та всій громаді немає світла з 1 жовтня через удар по електропідстанції. Місто знеструмлене понад 15 годин. Пункти незламності, водопостачання та соцоб'єкти працюють на альтернативних джерелах енергії.

Мер Конотопа Артем Семеніхін радить діставати генератори, газові балони, запасатися дровами та переїжджати до сіл з колодязями.

"Це не нагнітання, а реальна порада. Ніжин уже в повному блекауті, зима наближається, росіяни сходять з розуму", — наголосив він.

На Чернігівщині місцеве обленерго 3 жовтня ввело графіки відключення світла. Також Чернігівобленерго попереджає про можливі аварійні відключення. У Ніжині діють графіки відключень світла 4/5. Зокрема дітей у міських навчальних закладах та дитсадочках перевели на дистанційку, воду подають за розкладом, критичну інфраструктуру заживили альтернативами джерела електроенергії.

Удари по українській енергетиці: як захищені об'єкти

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що наразі енергетична система України захищена недостатньо. Причина — у можливому привласненні коштів з захисту енергооб'єктів України. Він розбирає це на прикладі Трипільської ТЕС, яка була нещодавно атакована російськими "Шахедами".

Так, Снєгирьов стверджує, що за даними Міненерго та "Укренерго", на модернізацію та захисні споруди для Трипільської ТЕС з державного бюджету було виділено значні кошти — сотні мільйонів гривень. Мустафа Найєм, як колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, публічно хвалив укріплення, бар'єри від дронів, резервні системи станції. Натомість після масованих ударів РФ у вересні 2025-го, ТЕС зазнала серйозних пошкоджень. Ракети та "Шахеди" пробили "міцний щит", спричинивши локальні блекаути в Київській області та загрозу для всієї столичної енергосистеми.

"Постає питання: ті гроші, які були виділені з українського бюджету, були або нецільово використані, або ті елементи захисту не відповідають зовнішнім викликам і не змогли зашкодити ударам з боку Російської Федерації", — констатує експерт.

Снєгирьов підкреслює стратегічне значення Трипільської ТЕС: це не периферійний об'єкт, а серце енергопостачання мегаполіса з мільйонами жителів. Вона мала б бути еталоном з повним набором пасивного захисту — від укриттів до резервних генераторів. Експерт дивується відсутністю реакції правоохоронних органів та антикорупційних структур. Сам факт, що десятки українських міст — від Сумщини до Харківщини — потерпають від знеструмлень, свідчить про системну проблему: відсутність або низьку якість захисних споруд, які б унеможливили подібні сценарії.

Атака на енергооб'єкти: винна не ППО

Експерт категорично відкидає спроби перекласти всю провину на українську ППО.

"Перекладати відповідальність виключно на протиповітряну оборону і неспроможність української сторони нейтралізувати аеробалістичні та аеродинамічні засоби ураження — на мене, виглядає непереконливо. Так, Patriot та IRIS-T перехоплюють більшість загроз, але пасивний захист мав би стати другим рубежем оборони. Тоді постає питання: чи не варто було б переадресувати ці фінансові потоки на створення багатошарової системи ППО, зокрема протидії цим засобам ураженням, та саму програму дронів-перехоплювачів", — каже Фокусу Снєгирьов.

Ця схема, на думку експерта, не унікальна.

"Це приблизно те саме, як з інженерно-фортифікаційними спорудами та будівництвом так званих "підземних шкіл". Згадаймо скандали: мільярди на "ЗСУ-фортець" на сході, де траншеї виявилися міфом, або "бункери для школярів", які так і не добудували, попри обіцянки уряду. Тобто це фактично одна зі складових корупційних схем, які, на жаль, останнім часом можна було спостерігати на території України", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук попередив містян про можливі блекаути внаслідок безперервних атак ЗС РФ по енергетиці. Він порадив зробити запас води, а також подбати про альтернативні джерела живлення.

Вінницяобленерго оновила графіки відключень світла у регіоні, але наголосила, що це не веде до погодинних знеструмлень. Електроенергію вимикатимуть за розпорядженням Укренерго або "у виняткових ситуаціях".