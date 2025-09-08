Росіяни атакували Трипільську ТЕС на Київщині "Шахедами": пролунали потужні вибухи і виникли перебої зі світлом

Уночі 8 вересня російська армія атакувала "Шахедами" Київщину. Під обстрілом зокрема опинився населений пункт Українка, де розташована Трипільська теплова електростанція: там пролунала серія потужних вибухів.

У мережі повідомили про перебої з електроенергією на Київщині внаслідок російської атаки. Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу.

Пізно увечері 7 вересня повітряну тривогу було оголошено у низці областей через загрозу російських "Шахедів". Про загрозу зокрема повідомили для Київщини: там моніторингові канали зафіксували кілька груп ударних БпЛА.

Моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників зокрема на населені пункти Обухів та Українка. В Українці розташована Трипільська ТЕС.

Журналіст Андрій Смолій інформував у своєму Telegram-каналі, що росіяни, ймовірно, атакують Трипільську ТЕС.

Невдовзі місцеві канали повідомили про перебої зі світлом на Київщині, а також у деяких районах столиці.

ЗМІ повідомили про масовану атаку на Трипільську ТЕЦ: у районі пролунала серія потужних вибухів.

За даними місцевих Telegram-каналів, у районі Трипільської ТЕС загалом пролунало щонайменше 10 вибухів.

Офіційної інформації та підтвердження атаки на Трипільську ТЕС на момент публікації не надходило. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про загрозу БпЛА та роботу сил ППО у регіоні.

Варто зазначити, що Трипільська ТЕС вважається найпотужнішою електростанцією у Київській області. Це один з найбільших постачальників електроенергії у Київську, Житомирську та Черкаську області. На території Трипільської ТЕС встановлені енергогенерувальні підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких потужність складає орієнтовно 57%.

Нагадаємо, уночі 7 вересня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами" та балістичними ракетами, внаслідок чого перебої з електроенергією були зафіксовані у Кременчуці, Кривому Розі та Одесі.

Також росіяни уночі 7 вересня масовано атакували Київ: внаслідок обстрілу загорілася будівля Кабміну та житлові будинки, влада повідомила про загиблих і постраждалих.