Вибухи, пожежі у будинках і перебої зі світлом: росіяни масовано атакували Україну дронами і ракетами (фото, відео)

Уночі 7 вересня російська армія здійснила масовану та комбіновану атаку на Україну, застосовуючи ударні БпЛА типу "Шахед" та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані пожежі у житлових будинках, подекуди виникли перебої зі світлом. Є постраждалі.

Related video

Під масованими ударами уночі 7 вересня опинилися зокрема Кременчук на Полтавщині, Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса та Старокостянтинів. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл України.

Атака на Київ

Росіяни спрямували на Київ кілька десятків ударних безпілотників. Моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 29 дронів у напрямку столиці.

У кількох районах Києва внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки та здійнялися пожежі. Попередньо, наслідки фіксуються зокрема у Дарницькому та Святошинському районах столиці, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко:

Дарницький район: внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок;

внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок; Святошинський район: пошкоджені 9-поверхові житлові багатоповерхівки, зафіксовано влучання уламків БпЛА у 16-поверховий будинок.

Мер Києва Віталій Кличко згодом уточнив інформацію щодо наслідків атаки. За його даними, внаслідок обстрілу у житловому будинку у Дарницькому районі частково зруйнований третій поверх.

У 9-поверховому будинку в Святошинському районі, де внаслідок атаки сталося загоряння, сталося часткове руйнування з 4 по 8 поверхи, повідомив Віталій Кличко.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу у Києві станом на 04:45 годину сягнула 8, зазначив мер. Інформація уточнюється.

Атака на Кривий Ріг

Уночі росіяни здійснили масовану і комбіновану атаку на Кривий Ріг, застосувавши понад десяток ударних БпЛА та кілька балістичних ракет.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про комбінований обстріл і вибухи у Кривому Розі, закликавши містян перебувати у безпечних локаціях та дотримуватися інформаційної гігієни.

За інформацією місцевого медіа "Кривий Ріг. Свої", у місті виникли перебої з електропостачанням внаслідок російського обстрілу.

Після атаки над містом здійнявся дим, пишуть у Telegram-каналах Кривого Рогу. Офіційної інформації про наслідки на момент публікації не надходило.

Перший Міський. Кривий Ріг | дим над містом після російської атаки

Атака на Кременчук

Упродовж кількох годин уночі 7 вересня росіяни атакували Кременчук "Шахедами". Кореспондент Фокусу повідомляв про серію вибухів у місті та перебої з інтернетом.

Мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив у своєму Telegram-каналі про десятки вибухів. За його інформацією, внаслідок обстрілу у Кременчуці частково зникло електропостачання.

Скриншот | повідомлення мера про атаку на Кременчук

Атака на Одесу

Частина російських безпілотників, що рухалися з акваторії Чорного моря, дісталися Одещини та атакували зокрема обласний центр. Мешканці області та Одеси чули серію вибухів.

За інформацією місцевих пабліків, в Одесі внаслідок обстрілу виникли перебої зі світлом. Офіційних даних про наслідки атаки не надходило на момент публікації.

Одеське медіа "Думская" повідомило, що в місті, попередньо, є влучання ворожих БпЛА у житлову багатоповерхівку.

Також росіяни запустили десятки дронів на Дніпро, Запоріжжя та Старокостянтинів на Хмельниччині. Вибухи було чутно в низці інших областей на тлі масованої атаки "Шахедів", інформація на момент публікації уточнюється.

Нагадаємо, моніторингові канали увечері 6 вересня попереджали, що ЗС РФ запустили десятки "Шахедів" з різних напрямків по території України.

Також увечері 6 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя ударними БпЛА: внаслідок обстрілу відомо про постраждалих, пошкоджені житлові будинки та дитячий садок.