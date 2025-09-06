Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: постраждала людина, пошкоджений дитсадок та підприємство (фото)
ЗС РФ ударили по Запоріжжю безпілотними літальними апаратами. Відомо про пошкодження багатоповерхівок, постраждала жінка — вона отримала осколкове поранення. Зокрема, зараз у області оголосили загрозу через балістичні ракети.
Ввечері 6 вересня росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше сім ударних дронів. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні об’єкти, у місті спалахнули пожежі та постраждала жінка, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя
Серед пошкоджених будівель — дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Крім того, руйнувань зазнали шість багатоповерхівок та чотири приватні будинки. У багатоповерхових будинках вибиті вікна та пошкоджені балкони, а у приватному секторі зруйновані покрівлі. Також зафіксовано пожежу в нежитловій будівлі.
Медики повідомили про одну потерпілу — жінка дістала осколкове поранення голови, їй надають необхідну допомогу.
Після оголошення "відбою" районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт, зокрема до закриття вікон у житлових будинках для захисту мешканців.
Федоров закликав містян залишатися в укриттях до завершення небезпеки. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на гарячу лінію Запорізької ОВА 0 800 503 508.
Нагадаємо, у Київській області 6 вересня ввечері також загроза російських ударних безпілотників.
У ніч на 6 вересня російські війська атакували українські міста 91-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.