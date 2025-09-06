Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: постраждала людина, пошкоджений дитсадок та підприємство (фото)

ЗС РФ ударили по Запоріжжю безпілотними літальними апаратами. Відомо про пошкодження багатоповерхівок, постраждала жінка — вона отримала осколкове поранення. Зокрема, зараз у області оголосили загрозу через балістичні ракети.

Ввечері 6 вересня росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше сім ударних дронів. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні об’єкти, у місті спалахнули пожежі та постраждала жінка, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя

Серед пошкоджених будівель — дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Крім того, руйнувань зазнали шість багатоповерхівок та чотири приватні будинки. У багатоповерхових будинках вибиті вікна та пошкоджені балкони, а у приватному секторі зруйновані покрівлі. Також зафіксовано пожежу в нежитловій будівлі.

Медики повідомили про одну потерпілу — жінка дістала осколкове поранення голови, їй надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки Фото: Іван Федоров

Після оголошення "відбою" районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт, зокрема до закриття вікон у житлових будинках для захисту мешканців.

Федоров закликав містян залишатися в укриттях до завершення небезпеки. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на гарячу лінію Запорізької ОВА 0 800 503 508.

Нагадаємо, у Київській області 6 вересня ввечері також загроза російських ударних безпілотників.

У ніч на 6 вересня російські війська атакували українські міста 91-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.