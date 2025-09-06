На Київщині загроза удару російськими БПЛА: Повітряні Сили попереджають про небезпеку

У двох районах Київської області триває повітряна тривога. Повітряні Сили попереджають про небезпеку безпілотників для Вишгородського та Броварського районів.

У Київській області 6 вересня ввечері існує загроза російських ударних безпілотників. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил України.

"Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину. Ворожі БпЛА на півночі Київщини — курс західний", — йдеться у повідомленні.

Загроза БПЛА на Київщині

О 18:14 оголосили повітряну тривогу у Вишгородському районі Київської області і вона триває вже понад 20 хвилин. О 18:36 тривогу також оголосили у Броварському районі.

Зокрема, тривогу оголосили і в інших областях України. Небезпека існує для півночі та сходу України.

Карта повітряних тривог в Україні

Війна в Україні

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російські війська атакували українські міста 91-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 6 вересня росіяни мають деякі територіальні успіхи, просунувшись на Сумщині, Луганщині та Дніпропетровщині.

На Сумському напрямку помітно знизилася активність російських військ, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад. Наразі ситуація стабілізувалася, а обстріли та диверсійні дії окупантів відбуваються значно рідше.

Ніч проти 5 вересня виявилася надзвичайно продуктивною для Сил оборони України. На території Росії було уражено низку військових об'єктів, включаючи нафтопереробний завод, пункт управління ЗС РФ, склад з БК і БпЛА та позиції двох дивізіонів ЗРК.