Зафіксовано влучання на восьми локаціях: що відомо про наслідки нічної дронової атаки росіян

У ніч на 6 вересня російські війська атакували українські міста 91-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 68 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

Статистика збитих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляється, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях. Падіння збитих дронів зафіксовано на 4 локаціях.

Дніпропетровська область

Противник бив БпЛА по Синельниківщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни влучили по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах. Постраждав 40-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно. Виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".

Наслідки обстрілу

Оборонці неба, як повідомив глава ОВА, знищили на Дніпропетровщині 7 безпілотників.

Чернігівська область

За добу росіяни 60 разів обстріляли Чернігівську область, повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. За зведеними даними, у 22 населених пунктах загалом пролунало 106 вибухів.

Зафіксований 31 обстріл із FPV-дронів. Зокрема, по Чернігівщині били "Ланцети", "Молнії" та "Герані". У трьох селах Семенівської громади зафіксовані влучання безпілотників у житлові будинки.

Сумська область

Увечері 5 вересня ЗС РФ атакували Сумську громаду двома ударними БпЛА, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

Один дрон сили оборони збили у повітрі, другий безпілотник влучив у Ковпаківському районі, не в житловий сектор.

Постраждалих немає, зазначив посадовець.

На момент виходу матеріалу місцева влада та екстрені служби в Одеській області інформації з приводу наслідків атаки БПЛА не повідомляли. Натомість Сили оборони Півдня повідомили, що впродовж минулої доби окупанти нанесли 710 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 170 скидів з БпЛА, використавши 188 боєприпасів.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 781 дрон-камікадзе.

Нагадаємо, на Херсонщині трагічно загинув голова обласної асоціації фермерів Олександр Гордієнко, життя якого обірвав російський дрон під час роботи у полі.

Також Фокус писав, що на Сумському напрямку, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад, помітно знизилася активність російських військ.