У авто влучив дрон ЗС РФ: на Херсонщині загинув відомий фермер Олександр Гордієнко

На Херсонщині трагічно загинув відомий фермер і голова обласної асоціації фермерів Олександр Гордієнко, життя якого обірвав російський дрон під час роботи у полі.

За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації, трагедія сталася зранку, коли ворожий безпілотник атакував автівку, в якій перебував Олександр Дмитрович. Голова ОДА Олександр Прокудін повідомив, що ще вчора спілкувався з Гордієнком на спільній зустрічі, а сьогодні отримав трагічну звістку про його смерть.

Олександр Гордієнко мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його поважали за професіоналізм та відданість рідній землі.

Попри обстріли та загрозу з боку окупантів, Гордієнко продовжував працювати на Херсонщині, залишаючись на своїй землі та підтримуючи розвиток місцевого фермерства.

Публікація Олександра Прокудіна у Facebook Фото: Скриншот

"Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", — йдеться в дописі.

Зокрема, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 5 вересня 2025 року приблизно о 09:00 російський дрон влучив у цивільний автомобіль поблизу села Урожайне Бериславського району, внаслідок чого загинув 58-річний чоловік. Наразі Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого частиною 2 статті 438 КК України.

Публікація Херсонської обласної прокуратури у Facebook Фото: Скриншот

Раніше, в ексклюзивному матеріалі видання "Суспільне" Олександр Гордієнко розповідав, що після деокупації правобережної частини Херсонщини він самостійно розчищав поля від мін та організовував вивезення тисяч протитанкових боєприпасів, щоб знову мати змогу обробляти землю та забезпечувати роботу свого господарства.

За повідомленнями видання, у літній період господарство Гордієнка піддалося атакам російських безпілотників різних типів — від швидких "молній" до розвідувальних та FPV-дронів. Для їх нейтралізації він застосовував різні методи, включно з технічними засобами радіоелектронної боротьби, а також вдавався до використання рушниці. За його словами, збити дрон із першої спроби вдавалося рідко, але після кількох пострілів більшість безпілотників падали, а деякі доводилося перевіряти й знешкоджувати вручну. Зокрема, таким способом вже було виведено з ладу приблизно сотню дронів.

Водночас удари російської авіації завдали значних збитків базі фермера в Бериславі, де зберігалася техніка, добрива та інші ресурси. Дрони та авіаційні бомби знищили будинок, трактор та інше обладнання, що використовувалося для роботи на полях.

Також Фокус писав, що 3 вересня 2025 року під час бойових дій загинув військовослужбовець та журналіст Олександр Голяченко. До повномасштабної війни він кілька років працював у редакції "Київ FM".

Окрім цього, в серпні Фокус повідомляв про загибель українського поета та військового Максима Кривцова, відомого під псевдонімом "Далі". Відомо, що його життя обірвалося на фронті. Після смерті поета президент Володимир Зеленський надав йому звання Героя України та відзначив орденом "Золота Зірка". Указ підписали "за проявлену особисту відвагу та героїзм у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави".