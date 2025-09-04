Приєднався до лав ЗСУ у 2025 році: на фронті загинув журналіст Олександр Голяченко

3 вересня 2025 року під час бойових дій загинув військовослужбовець та журналіст Олександр Голяченко. До повномасштабної війни він кілька років працював у редакції "Київ FM".

Related video

За повідомленням "Київ FM", Голяченко був частиною колективу з 2016 по 2020 рік. У редакції його характеризували як відповідального та професійного працівника, який завжди дотримувався високих стандартів у роботі.

Радіостанція також зазначила, що інформація про загибель надійшла з публікації його батька, телеведучого та військового Сергія Голяченка. У своєму дописі він написав про втрату сина, який, за його словами, загинув як герой, захищаючи країну, рідних та друзів. Батько підкреслив, що син був порядною та доброю людиною, і визнав, що життя без нього вже не буде таким, як раніше.

"Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене… Любитиму тебе завжди, мій небесний", — написав Сергій Голяченко.

Публікація Сергія Голяченка на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Як уточнило видання "Детектор медіа", близька подруга журналіста, Ірина Ганах, повідомила, що Голяченко вирішив приєднатися до війська у 2025 році, повторивши вибір свого батька, який служить із 2022-го. Вона наголосила, що ще під час роботи на радіо він вирізнявся уважністю до деталей і почуттям відповідальності перед слухачами.

Ірина Ганах додала, що усі матеріали та прямі ефіри Голяченка об’єднувала риса — повага до аудиторії. Саме цим принципом, за її словами, він керувався у журналістиці.

Після 2020 року він співпрацював із виданням "Наш Київ", де займався інтерв’ю та аналітичними матеріалами. Колеги, як зазначила журналістка, завжди відзначали його здатність "бачити за новиною людину".

За словами Ірини Ганах, Голяченко назавжди залишиться у пам’яті колег та читачів як чесний і відданий професії журналіст, а також як людина, що свідомо обрала шлях служіння країні. Вона підкреслила, що його загибель стала відчутною втратою не лише для журналістської спільноти, а й для України загалом.

Нагадаємо, що український поет і військовий Максим Кривцов, відомий під псевдонімом "Далі", загинув під час війни з російськими окупантами разом зі своїм котом. Після його смерті Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України та відзначив орденом "Золота Зірка". Указ підписали "за проявлену особисту відвагу та героїзм у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави".

Також Фокус писав, що під Покровськом загинув 23-річний американський доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело. Він приїхав до України ще в перші дні повномасштабного вторгнення, спочатку допомагав як волонтер, а згодом вступив до лав Сил оборони. У минулому Пітранджело був бойскаутом. Після важкого бою він віддав життя за Україну, а його мужність та самопожертву вшанували під час виступів у Сенаті США.