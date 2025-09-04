Присоединился в ряды ВСУ в 2025 году: на фронте погиб журналист Александр Голяченко

3 сентября 2025 года во время боевых действий погиб военнослужащий и журналист Александр Голяченко. До полномасштабной войны он несколько лет работал в редакции "Киев FM".

Related video

По сообщению "Киев FM", Голяченко был частью коллектива с 2016 по 2020 год. В редакции его характеризовали как ответственного и профессионального работника, который всегда придерживался высоких стандартов в работе.

Радиостанция также отметила, что информация о гибели поступила из публикации его отца, телеведущего и военного Сергея Голяченко. В своей заметке он написал о потере сына, который, по его словам, погиб как герой, защищая страну, родных и друзей. Отец подчеркнул, что сын был порядочным и добрым человеком, и признал, что жизнь без него уже не будет такой, как раньше.

"Мой сыночек. Вчера он погиб. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком. Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный", — написал Сергей Голяченко.

Публикация Сергея Голяченко на странице в Facebook Фото: Скриншот

Как уточнило издание "Детектор медиа", близкая подруга журналиста, Ирина Ганах, сообщила, что Голяченко решил присоединиться к армии в 2025 году, повторив выбор своего отца, который служит с 2022-го. Она подчеркнула, что еще во время работы на радио он отличался внимательностью к деталям и чувством ответственности перед слушателями.

Ирина Ганах добавила, что все материалы и прямые эфиры Голяченко объединяла черта — уважение к аудитории. Именно этим принципом, по ее словам, он руководствовался в журналистике.

После 2020 года он сотрудничал с изданием "Наш Киев", где занимался интервью и аналитическими материалами. Коллеги, как отметила журналистка, всегда отмечали его способность "видеть за новостью человека".

По словам Ирины Ганах, Голяченко навсегда останется в памяти коллег и читателей как честный и преданный профессии журналист, а также как человек, сознательно избравший путь служения стране. Она подчеркнула, что его гибель стала ощутимой потерей не только для журналистского сообщества, но и для Украины в целом.

Напомним, что украинский поэт и военный Максим Кривцов, известный под псевдонимом "Дали", погиб во время войны с российскими оккупантами вместе со своим котом. После его смерти Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины и отметил орденом "Золотая Звезда". Указ подписали "за проявленную личную отвагу и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность государства".

Также Фокус писал, что под Покровском погиб 23-летний американский доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело. Он приехал в Украину еще в первые дни полномасштабного вторжения, сначала помогал как волонтер, а впоследствии вступил в ряды Сил обороны. В прошлом Питранджело был бойскаутом. После тяжелого боя он отдал жизнь за Украину, а его мужество и самопожертвование почтили во время выступлений в Сенате США.