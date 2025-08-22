Погиб вместе с котом: поэт Максим Кривцов посмертно получил звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил поэта и военного Максима "Дали" Кривцова, погибшего на войне с россиянами вместе со своим любимцем, рыжим котом, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Related video

Кривцова наградили "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", об этом говорится в соответствующем указе президента Украины.

Указ президента Владимира Зеленского

"За самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Кривцову Максиму Александровичу — участнику боевых действий (посмертно)", — говорится в указе.

Максим "Дали" Кривцов — что известно

Максим Кривцов с псевдонимом "Дали" участвовал в Революции Достоинства, ушел на войну добровольцем в 2014-м, а после полномасштабного вторжения России вернулся на фронт. 7 января 2024 года он погиб на фронте. Впоследствии сообщили, что вместе с ним погиб его рыжий котик.

Поэт Максим Кривцов погиб вместе со своим любимцем Фото: Instagram

В декабре 2023 года вышел первый поэтический сборник Максима "Стихи из бойницы" — его признали одной из лучших украинских книг года по версии украинского PEN.

Кривцов на фронте начал писать роман, который так и остался незаконченным.

В феврале 2024 года писатель (посмертно) стал лауреатом литературной премии имени Уласа Самчука.

Напомним, Максим Кривцов хотел издать сборник своих стихов и подарить книгу Валерию Залужному.

В начале августа в Киеве попрощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену.