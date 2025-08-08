В Киеве попрощались с журналисткой Викторией Рощиной, которую убили в российском плену

Виктория Рощина погибла в российском плену 19 сентября 2023 года. В пятницу, 8 августа, 2025 года с ней попрощались в Киеве.

В Киеве 8 августа проходит церемония прощания с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену. Об этом сообщает "Укринформ".

Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре. Проститься с Викторией пришли ее родные, друзья и коллеги-журналисты.

Прощание на Майдане Независимости Фото: "Укринформ"

Прощание с Викторией Рощиной в Киеве Фото: "Укринформ"

Прощание продолжилось на Майдане Независимости, где собрались десятки людей, чтобы провести медийщицу в последний путь.

Впоследствии в 14:00 начались похороны Виктории Рощиной на Байковом кладбище.

Смерть Виктории Рощиной: что известно

Напомним, связь с журналисткой Викторией Рощиной оборвалась 3 августа 2023 года. До этого она уже дважды побывала в российском плену — в 2022 году, но после освобождения возвращалась на фронт. 27 июля девушка отправилась в Польшу, чтобы через территорию РФ доехать на оккупированные территории востока.

17 апреля уже 2024 года в Международном комитете Красного креста подтвердили, что Рощина находится в плену. Российские оккупанты уверяли родственников журналистки, что дело против нее не возбуждали.

Минобороны РФ в письме отцу Рощиной подтвердило смерть пленной 19 сентября. Ее тело пообещали вернуть в рамках обмена.

Бывшие пленные рассказали о месте, где держали Рощину перед смертью. Викторию удерживали как минимум в двух местах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в российском Таганроге.