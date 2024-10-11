"Ад на земле": бывшие пленные рассказали о месте, где держали Рощину перед смертью

За время своего плена журналистка Виктория Рощина побывала как минимум в двух местах заключения — исправительной колонии и СИЗО. В последнем за время полномасштабной войны "улучшили условия" — пытки начал сопровождать медик, готовый дать таблетку.

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10 октября стало известно о смерти украинской журналистки Виктории Рощины, с которой пропала связь еще 3 августа 2023 года. Ее удерживали как пленную в худших условиях из возможных. Об этом рассказала исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко.

Она отметила, что Рощину задержали в Донецкой или Запорожской области. Причина поездки украинки на временно оккупированные территории, вероятно, была связана с журналистской деятельностью.

Рощину удерживали как минимум в двух местах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в российском Таганроге.

"Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин", — объяснила Катриченко.

По ее словам, СИЗО в Таганроге имеет репутацию одного из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ.

"Его называют адом на земле", — подчеркнула руководительница.

По ее словам, освобожденные оттуда вспоминают "страшные пытки". Все, кого там держали, признаются в преступлениях, которых не совершали. Затем их переводят в российский Ростов, и там судят.

Рощину удерживали в СИЗО №2 по крайней мере с мая по сентябрь 2024 года, она сидела в камере-одиночке. Перед обменом, 13 сентября, Рощину и как минимум еще одну женщину из Мелитополя вывезли. Куда — неизвестно, как и обстоятельства смерти. Однако одно, по словам Катриченко, известно точно.

"Российский плен убивает. Ни журналистская деятельность, ни подтверждение задержания, ни что-то другое не может спасти", — добавила она.

В МИПЧ 11 октября уточнили, что в бердянской колонии №77 также без пыток не обходится, там применяют электроток.

Ситуация с СИЗО №2 — другая. Бывшие пленные считают его одним из самых жестоких российских изоляторов. Они вспоминают, что местная охрана использует три основных средства для пыток — резиновую дубинку, деревянный молоток и электрошокеры.

По словам освобожденных пленных, в СИЗО в Таганроге избивают во время "приемки", ежедневных обысков и допросов.

"Со мной в камере сидел мужчина. Его каждый день водили на допросы. Абхазы сказали, что будут бить, пока он не подпишет признание. Топили его в воде, бросали тряпку на лицо и заливали водой. В результате он все подписал", — рассказал неназванный военнослужащий.

Другой бывший пленный вспомнил, что постоянно раздавались крики, ведь "где-то кого-то всегда били". Бывало, что после пыток люди не могли стоять, тогда их забрасывали в камеру "почти без сознания".

Активисты узнали, что в сентябре 2022 года из-за смерти двух военнопленных руководство изолятора изменилось. Однако, по словам бывших пленных, условия улучшились только в одном — во время пыток стал присутствовать медик. Его задача — дать таблетку, когда человеку становится плохо.

Напомним, 10 октября смерть журналистки Виктории Рощиной в российском плену официально подтвердил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По информации ГУР, уже скоро украинку должны были вернуть домой.

По данным СМИ, Минобороны РФ в письме отцу Рощиной подтвердило смерть пленной 19 сентября. Ее тело пообещали вернуть в рамках обмена.