Была в списках на обмен и должна была скоро вернуться: подтвердили смерть Рощиной в плену

Журналистка Виктория Рощина не выходила на связь с начала августа 2023 года. По данным ГУР и Координационного штаба, ее этапировали, чтобы подготовить к освобождению.

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10 октября появилась информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она находилась в списках на обмен и должна была скоро вернуться домой. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, Рощина была внесена в соответствующие базы и реестры. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добивался, чтобы Россия передала незаконно удерживаемую гражданку Украине.

"Ее возвращение было согласовано и последняя информация, которая известна, ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой", — сообщил Юсов.

Он отказался уточнять, во время какого обмена Рощину должны были вернуть в Украину.

"В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое", — лишь отметил представитель ГУР.

По его словам, официально Украина не получала подтверждений о смерти журналистки, поэтому информация требует проверки.

Однако 10 октября руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко в эфире телемарафона заявил, что по результатам внутреннего расследования информация о смерти Рощиной подтвердилась.

Петр Яценко о смерти Виктории Рощиной — с 0:59

"Об обстоятельствах смерти сейчас рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить. Я думаю, что в любом случае мы эти обстоятельства узнаем. Если есть виновные или причастные к этой смерти, то они будут обязательно наказаны, потому что такие преступления не имеют срока давности", — отметил он.

Яценко также подтвердил, что Рощина была в списках на обмен, и ее перевод из Таганрога в Москву был этапом подготовки к освобождению. Он проинформировал, что сейчас в российском плену находятся около 25 украинских журналистов, работа по их возвращению продолжается.

Напомним, связь с журналисткой Викторией Рощиной оборвалась 3 августа 2023 года. До этого она уже дважды побывала в российском плену — в 2022 году, но после освобождения возвращалась на фронт. 27 июля девушка отправилась в Польшу, чтобы через территорию РФ доехать на оккупированные территории востока.

17 апреля уже 2024 года в Международном комитете Красного креста подтвердили, что Рощина находится в плену. Российские оккупанты уверяли родственников журналистки, что дело против нее не возбуждали.