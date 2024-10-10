Була в списках на обмін і мала скоро повернутись: підтвердили смерть Рощиної в полоні

Журналістка Вікторія Рощина не виходила на зв’язок з початку серпня 2023 року. За даними ГУР та Координаційного штабу, її етапували, щоб підготувати до звільнення.

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10 жовтня з’явилась інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала у списках на обмін та мала скоро повернутись додому. Про це у коментарі "Суспільному" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

З його слів, Рощина була внесена у відповідні бази та реєстри. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими добивався, щоб Росія передала незаконно утримувану громадянку Україні.

"ЇЇ повернення було погоджене й остання інформація, яка відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому", — повідомив Юсов.

Він відмовився уточнювати, під час якого обміну Рощину мали повернути в Україну.

"Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблене все необхідне", — лиш зазначив представник ГУР.

З його слів, офіційно Україна не отримувала підтверджень про смерть журналістки, тож інформація потребує перевірки.

Однак 10 жовтня керівник пресслужба Координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону заявив, що за результатами внутрішнього розслідування інформація про смерть Рощиної підтвердилась.

Петро Яценко про смерть Вікторії Рощиної — з 0:59

"Про обставини смерті зараз зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити. Я думаю, що в будь-якому випадку ми ці обставини дізнаємося. Якщо є винні чи причетні до цієї смерті, то вони будуть обов’язково покарані, тому що такі злочини не мають терміну давності", — зазначив він.

Яценко також підтвердив, що Рощина була у списках на обмін, і її переведення з Таганрога до Москви було етапом підготовки до звільнення. Він проінформував, що нині в російському полоні перебувають приблизно 25 українських журналістів, робота щодо їх повернення триває.

Нагадаємо, зв’язок з журналісткою Вікторією Рощиною обірвався 3 серпня 2023 року. До того вона вже двічі побувала у російському полоні — у 2022 році, але після звільнення поверталась на фронт. 27 липня дівчина вирушила у Польщу, щоб через територію РФ доїхати на окуповані території сходу.

17 квітня вже 2024 року у Міжнародному комітеті Червоного хреста підтвердили, що Рощина перебуває у полоні. Російські окупанти запевняли родичів журналістки, що справу проти неї не порушували.