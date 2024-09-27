Два роки без батьків: Україна повернула дев'ятьох дітей, викрадених РФ (фото)

Серед неповнолітніх, викрадених росіянами з України, були діти з інвалідністю, розповів глава офісу президента Андрій Єрмак. Один хлопчик відразу опинився у салоні швидкої і йому почали надавати медичну допомогу.

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Україна повернула родинам дев'ятьох дітей, яких РФ викрала на окупованих територіях. Серед них — двоє неповнолітніх з інвалідністю, які перебули в інтернаті в Олешках Херсонської області: вони понад два роки були розлучені з сім'єю. Спецоперацію вдалось втілити у життя за підтримки партнерів з Катару. Про деталі повернення дітей глава офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram-каналі.

Єрмак повідомив про результати ініціативи президента України під назвою Bring Kids Back UA. В рамках цієї ініціативи та за підтримки Катару діти повернулись на батьківщину. Вік неповнолітніх українців, яких вдалось врятувати — від 13 до 17 років. Серед них — діти з інвалідністю з "Олешківського будинку-інтернату", розташованого на лівобережній частині Херсонської області. Місцевість з перших днів війни опинилась в окупації і заклад у якийсь момент депортували на територію РФ. Протягом двох років його утриманців перевозили з місця на місце, доки вони не опинились в Скадовську. Після цього почалась "довга дорога додому", наголосив глава ОП.

У дописі посадовця є фотографії, зняті у момент, коли діти опинились на українській землі. На одному фото вони стоять, розгорнувши блакитно-жовті прапори. Обличчя дітей заблюрені, імена не вказані, бачимо лише людей, які їх зустрічали.

Викрадення дітей - Єрмак написав про повернення неповнолітніх Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

На іншому фото — група підлітків, які обгорнулись прапорами і самостійно несуть валізи. Також є фото дитини, яку відразу поклали на ноші під нагляд лікарів швидкої допомоги.

Викрадення дітей - підлітки, яких повернули з РФ 27 вересня Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Викрадення дітей - мешканець Херсонщини, вивезений до РФ Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Глава офісу президента підсумував, що усі діти повернулись до родин і будуть проходити реабілітацію. Він подякував представникам Держави Катар, які допомогли визволити українських громадян.

Про можливе повернення викрадених росіянами дітей стало відомо 26 вересня. У західному медіа анонсували подію, при цьому вжили вислів — "обмін дітьми". На такий вислів відгукнувся Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець наголосив, що відбувається не обмін, а повернення, оскільки Україна нікого не викладала.

Зазначимо, у червні Фокус розповів про розслідування видання The Financial Times щодо дітей, викрадених РФ. Як з'ясувалось, дітей додали у базу усиновлення і намагаються передати російським родинам. При цьому представники країни-агресора навмисно спотворювали імена і не вірно вказували вік викрадених. Про те, що їх вивезли з окупованих території України, взагалі ніде не згадувалось.

Нагадуємо, 13 травня ГУР Міноборони викрило воєнних злочинців РФ, які запускають крилаті ракети по Україні. Влітку СБУ викрила фейки російської пропаганди, які намагаються скомпрометувати бійців Сил оборони.