"Возз'єднаються з сім'ями": Катар оголосив про обмін дітьми між Україною та Росією

За словами неназваного катарського чиновника, до України повернуться дев'ять неповнолітніх та один дорослий, а до Росії — четверо неповнолітніх.

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Катар повідомив, що досягнута домовленість про обмін дітьми між Україною та Росією. Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на неназваного катарського чиновника.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні", — сказав чиновник.

Він уточнив, що до Росії повернуться "четверо неповнолітніх".

Вік дев'ятьох дітей, які повернуться в Україну, від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до Росії, від 2 до 7 років.

"Всі вони будуть прийняті в посольстві Катару в Москві перед тим, як возз'єднатися зі своїми сім'ями", — йдеться у матеріалі.

Журналісти також нагадали, що Катар є посередником у питаннях повернення та обміну дітьми між Україною та Росією з липня 2023 року. Ця держава також допомагала репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та на окупованій Росією українській території, з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 16 вересня видання Bild повідомило, що Катар поставить Україні половину своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

20 серпня народний депутат Анатолій Бурміч заявив, що Україна та РФ намагалися провести переговори в Катарі.