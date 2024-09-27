"Воссоединятся с семьями": Катар объявил об обмене детьми между Украиной и Россией

По словам неназванного катарского чиновника, в Украину вернутся девять несовершеннолетних и один взрослый, а в Россию — четверо несовершеннолетних.

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Катар сообщил, что достигнута договоренность об обмене детьми между Украиной и Россией. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на неназванного катарского чиновника.

"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", — сказал чиновник.

Он уточнил, что в Россию вернутся "четверо несовершеннолетних".

Возраст девятерых детей, которые вернутся в Украину, от 12 до 17 лет. Детям, которые поедут в Россию, от 2 до 7 лет.

"Все они будут приняты в посольстве Катара в Москве перед тем, как воссоединиться со своими семьями", — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что Катар является посредником в вопросах возвращения и обмена детьми между Украиной и Россией с июля 2023 года. Это государство также помогало репатриировать украинских детей, перевезенных в Россию и на оккупированной Россией украинской территории, с начала вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, 16 сентября издание Bild сообщило, что Катар поставит Украине половину своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

20 августа народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что Украина и РФ пытались провести переговоры в Катаре.