Стратегический компромисс: Катар поставит Украине половину своих Panzerhaubitze 2000, — СМИ

По словам журналистов, Катар придерживается нейтральной позиции по войне в Украине. Любое изменение позиции, особенно по поставкам оружия, вероятно, будет сопровождаться публичными заявлениями и вызовет резонанс в прессе.

Related video

Германия одобрила продажу правительству Катара усовершенствованных колесных САУ RCH калибра 155 мм. Взамен руководство ближневосточной страны передаст Украине 12 из 24 своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Перед отправкой ВСУ машины доведут до эксплуатационных стандартов в Германии. Об этом пишет немецкая иллюстрированная газета-таблоид Bild.

По словам авторов новостного сайта Army Recognition, "такой шаг знаменует стратегическое изменение и стремительный рост международной поддержки Украины (escalation in international support — англ.) на фоне продолжающегося конфликта с Россией". Закупки Катаром артиллерийских систем RCH 155 позволяют стране модернизировать свои артиллерийские возможности с помощью передовых технологий. Одновременно ожидается, что передача Украине гусеничных самоходных гаубиц PzH 2000 существенно усилит артиллерийскую мощь Украины за счет передовых характеристик системы — высокой скорострельности, точности наведения и дальнобойности.

RCH 155

Гаубица типа RCH-155 немецкой оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann

RCH 155 — высокотехнологичная артиллерийская система Бундесвера, разработки немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann, на колесной базе бронированного автомобиля Boxer. Среди ее преимуществ — повышенная мобильность и автоматизация в сравнении с традиционными гусеничными гаубицами. Система оснащена 155-мм пушкой L52 и может комплектоваться высокоточными боеприпасами дальностью свыше 40 км.

По словам авторов публикации, такая сделка ко всему прочему, укрепляет оборонные связи Катара и Германии и служит подспорьем для будущего технологического и оборонного сотрудничества.

Перед поставкам Panzerhaubitze 2000 Украине их подвергнут комплексной модернизации в ФРГ. Ожидается, что реконструкция будет предусматривать технический ремонт, обновление программного обеспечения и модификации в соответствии с требованиями украинских военных. Немецкие оборонные подрядчики, такие как KMW и Rheinmetall, вероятно, будут контролировать процесс, чтобы оборудование доставили в оптимальном состоянии.

Panzerhaubitze 2000

Panzerhaubitze 2000 стала основой современной артиллерии со времен ее появления в конце 90-х. Известная своей скорострельностью и точностью на больших расстояниях, она находится на вооружении в нескольких странах НАТО. Катар изначально закупил 24 единицы для усиления своих артиллерийских сил. Решение расстаться с половиной арсенала указывает на стратегический компромисс в пользу приобретения более современных систем, таких как RCH 155.

В свою очередь, роль Германии как в поставках Катару новых артиллерийских систем, так и в модернизации гаубиц для Украины подчеркивает ее активное участие в международных оборонных вопросах. Такое двойное взаимодействие отражает стратегические интересы Германии и ее позицию в поддержке Украины.

Власти Катара, в целом, придерживаются нейтральной позиции по войне РФ в Украине и часто заявляют о дипломатических решениях и мирном диалоге.

"Любое существенное изменение позиции Катара, особенно по части военной поддержки, вероятно, будет сопровождаться официальными заявлениями и широким освещением в СМИ", — пишут авторы AR, одного из самых известных западных изданий о безопасности и обороне.

По словам журналистов, если решение Катара о покупке систем RCH 155 и последующей передаче Украине половины своих гаубиц PzH 2000 подтвердится, это станет примечательным развитием международных усилий по поддержке Киева.

Такой шаг, помимо того, что увеличивает военные возможности Украины, еще и указывает на сложную сеть глобальных альянсов и оборонных стратегий, призванных повлиять на положение с безопасностью в Европе.

Напомним, что вашингтонский аналитический центр "Институт изучения войны" прогнозирует рост зависимости РФ от поставок военных материалов из Китая, Ирана, КНДР и прочих возможных зарубежных партнеров.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков, РФ продолжит инвестировать в войну и получать оружие из-за рубежа на протяжении 2026 года.