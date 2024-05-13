Воєнні злочини РФ: в ГУР встановили імена росіян, які запускають ракети по Україні

Російські військові, одружені та з дітьми, віддають команди екіпажам бомбардувальників Ту-160, Ту-95, Ту-22 для ударів по енергетиці України. ГУР Міноборони назвало імена цих військових та показало їх фото.

Related video

Оперативники Головного управління розвідки Міністерства оборони проводять розслідування воєнних злочинів РФ і встановили імена, місце служби, номер паспорта та сімейний стан групи російських офіцерів. Саме ці офіцери сідають в літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 і запускають ракети по Україні. Про ідентифікацію нової партії російських воєнних злочинків повідомила пресслужба відомства.

У дописі пресслужби вказується, що ракетні удари завдає 22 важкою бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) Військово-космічних сил ЗС РФ. Дивізія базується у військовій частині №06987 на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. Бомбардуванням України займаються два підрозділи 22 ВБАД:

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (ВБАП) — дислокується на аеродромі "Енгельс" (за 1 100 км від Києва);

52 ВБАП — на аеродромі "Шайковка" у Калузькій області РФ (за 482 км до Києва).

Воєнні злочини РФ - аеродроми "Енгельс" та "Шайковка" ЗС РФ Фото: Google Maps

Група росіян, яких відшукали українські розвідники, з бомбардувальників запускають по Україні крилаті ракети:

Х-22/Х-32 — запускаються з бомбардувальників Ту-22М3;

Х-101/Х-555/Х-55 — з Ту-95МС та Ту-160.

ГУР Міноборони оприлюднило список з 29 офіцерів ЗС РФ. Вік росіян, які обстрілюють українців — від 36 до 57 років. Більшість з них — одружені, мають дітей — доньок та синів.

Найстарший офіцер — Олег Баранов. Баранову — 57 років, полковник, старший штурман, має машину, дружину, доньку 1998 р.н.

Воєнні злочини РФ - полковник Олег Баранов ЗС РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Павло Бурдаков — 50-річний підполковник, командир бомбардувальника Ту-160, який бив по українських містах ракетами Х-101.

Воєнні злочини РФ - підполковник Павло Бурдаков ЗС РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Микола Варпахович — 54-річний полковник, народився у Казахстані, має кваліфікацію "Військовий льотчик-снайпер", дружину і трьох дітей (двох синів та доньку).

Воєнні злочини РФ - полковник Микола Варпахович ЗС РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Інші громадяни РФ, причетні до воєнних злочинів проти українців: Олександр Азаренков, Олександр Алуєв, Костянтин Бєлокобильський, Владислав Говоров, В'ячеслав Голованов, Володимир Горлов, Сергій Долгушин, Віталій Зиков, Трофим Капша, Олександр Кашлєв, Ілля Корякін, Владислав Малініні, Андрій Малюков, Андрій Мартинов, Олег Міхайлішин, Микола Папікян, Олексій Пєчкарьов, Олександр Покатісов, Олег Скітський, Максим Смірнов, Руслан Соловйов, Дмитро Степаненко, Володимир Татур, Сергій Тетєрєв, Денис Хохряков, Олексій Цибізов.

Також розвідники назвали двох російських офіцерів, які були на борту Ту-22М3, збитого Силами оборони 19 квітня: Андрій Кононов, Андрій Грушанін.

Зазначимо, літаки 22 ВБАД ЗС РФ брали участь в ударах по Україні 22 та 29 березня. 22 березня росіяни пошкодили підстанції Харкова та вдарили по Дніпровській ГЕС. 29 березня ворог пошкодив ще дві гідроелектростанції, заявили в українському уряді.

Нагадуємо, один з останніх масованих обстрілів відбувся 8 травня. Вибухало у центральних та західних областях України. В ДТЕК повідомили про пошкодження ще двох ГЕС.