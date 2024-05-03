Справою проти Малюка Росія відволікає увагу світу від своїх воєнних злочинів, — ОГП

В Офісі генпрокурора заявили, що росіяни активізували інформаційно-психологічні операції, метою яких є дискредитація України на міжнародній арені.

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Російська пропаганда намагається відволікти увагу світової спільноти від воєнних злочинів, які вчиняють ЗС РФ на території України. Одним зі способів відволікання уваги є фейкові розслідування проти голови Служби безпеки України Василя Малюка. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офіс генпрокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні. Мета цих операцій — зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових і спланованих воєнних злочинів, які ЗС РФ щодня вчиняють на території України", — ідеться в повідомленні.

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У Москві "захист" нібито оскаржив арешт Василя Малюка: в СБУ відреагували, — джерела Фокусу

В Офісі генпрокурора назвали "маніпулятивними та нікчемними з юридичного погляду" розслідування щодо Василя Малюка та заявили, що так ворог сподівається, що світ забуде про понад 127 000 воєнних злочинів, задокументованих в Україні.

У відомстві також зазначили, що іншим прикладом дезінформації є спроба російських слідчих і пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі".

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами заради того, щоб справжні воєнні злочинці, якими є Путін і його підлеглі, постали перед судом", — наголосили в ОГП.

Нагадаємо, 26 березня росЗМІ повідомили, що Басманний суд Москви заочно заарештував Василя Малюка за звинуваченням у справі про "тероризм". За інформацією російських медіа, приводом для справи проти голови Служби безпеки міг стати вибух вантажівки на Кримському мосту в жовтні 2022 року.

Сам глава СБУ в коментарі Фокусу назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує на увагу.