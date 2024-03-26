"Не заслуговує на жодну увагу": очільник СБУ Малюк відреагував на свій арешт у РФ

Басманний суд Москви заочно заарештував генерал-майора за звинуваченням "у терористичному акті" та оголосив його у "федеральний та міждержавний розшук". Очільник СБУ зазначив, що його та інших українців хвилює лише трибунал над Володимиром Путіним.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує уваги. Про це він сказав в коментарі Фокусу.

26 березня стало відомо, що Басманний суд Москви заочно заарештував генерал-майора за звинуваченням "у терористичному акті" та оголосив його у "федеральний та міждержавний розшук".

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"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – над їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", — заявив голова СБУ.

У суді в Росії Малюку обрали "запобіжний захід" у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Відлік терміну має початися з моменту його екстрадиції на територію РФ чи його затримання в Восії. Малюка нібито звинувачують у скоєнні терористичного акту, йдеться про спробу підриву Кримського мосту.

Разом з Малюком за терористичний акт на Кримському мості суд в Москві обрав заочний арешт ще одному фігуранту — запобіжний захід у вигляді взяття під варту Інасарідзе Олександра, уродженця та громадянина Грузії.

Інасарідзе висунуто звинувачення у скоєнні теракту, контрабанді вибухівки тощо. Судом йому теж обрано запобіжний захід як взяття під варту терміном 2 місяці з його екстрадиції територію РФ.

Нагадаємо, що 25 березня голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові операції проти росіян, які завдаватимуть ворогові дедалі більшої шкоди.

Раніше повідомлялося, що СБУ торік знищила 47 агентурних мереж. За словами очільника СБУ Василя Малюка, зрадники України та їхні агентурні мережі — справжні "гадюшники" і кожну таку гадюку потрібно задокументувати і виявити.