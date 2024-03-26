"Хірургічно спрацювали": Малюк розповів, як уразили російський А-50 у Мачулищах

Ударні дрони відпрацювали "хірургічно" та назавжди вивели з ладу російський літак, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку, розповів голова СБУ.

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26 лютого 2023 року на білоруському аеродромі "Мачулищі" був пошкоджений перший російський розвідувальний літак А-50. У нього влучили два ударні дрони. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Олені Фроляк.

За його словами, СБУ має багато напрямків роботи, зокрема, диверсійний. Завдяки такій діяльності було пошкоджено літак А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі".

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"У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", — розповів голова СБУ.

За його словами, ударні дрони відпрацювали "хірургічно" та назавжди вивели з ладу радіолокаційну система А-50.

"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", — розкрили деталі в СБУ.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50. Унаслідок 2-х вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

Також виконавці спецоперації розповіли, що на аеродромі в Мачулищах працювали дві "пташки". Одна сіла на фюзеляж літака та вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Інша фільмувала цей процес, а за кілька хвилин сама приземлилася на "тарілку" А-50 і підірвалася.