Борт А-50 зник: у мережі показали супутникові фото аеродрому у Таганрозі після удару БПЛА

Російський літак А-50 то з'являється, то зникає на летовищі авіаремонтного заводу у Таганрозі. На місці стоянки останній раз його помітили дев'ять днів тому.

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На свіжих супутникових світлинах місцевості у Таганрозі, де стояв літак А-50, видно почорнілий дах ангара поруч зі стоянкою повітряних суден. Літак зник з місця дислокації — спорожніла стоянка біля ангара, який могли атакувати безпілотники в ніч на 9 березня. Про наслідки удару дронів ідеться у дописі OSINT-розслідувача з ніком AS-22 у мережі X (Twitter).

Розслідувач опублікував два зображення з Таганрога. На першій світлині вказані координати точки зйомки — 47.19963, 38.86614. За 100 м від цієї точки стоять російські літаки, а між ними — порожній простір.

Удари по РФ - стоянка А-50 9 березня Фото: Twitter

Зазначимо, ще 29 лютого стояв літак далекої радіолокаційної розвідки А-50 ЗС РФ — про це свідчать дані порталу "Радио Свобода".

Удари по РФ - стоянка А-50 29 лютого Фото: Радио Свобода

Друге зображення — попереднє фото OSINT-розслідувача у збільшеному вигляді. Автор допису стверджує, що дах ангара почорнів від пожежі. На цій підставі пояснює, що в ніч на 9 березня українські безпілотники летіли саме сюди — щоб поцілити в А-50.

Удари по РФ - ангар за 100 м від місця стоняки А-50 Фото: Twitter

Удари по РФ — атака на Таганрог

В ніч на 9 березня РФ опинилась під масованою атакою безпілотників. Згідно з даними Міноборони Росії, військові об'єкти на території країни-агресора атакували 47 літальних апаратів з вибухівкою. З них 41 — прямувала саме у Ростовську область, де розташоване місто Таганрог.

За відео та фото з місця подій у Таганрозі OSINT-розслідувач встановив, що мінімум один вибух стався за 900 м від летовища, на якому стояв літак ДРЛВ А-50. Місце дислокації належать "Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу ім. Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Берієва), який займався ремонтом повітряного судна.

Крім того, експерти Defense Express заявили, що для атаки на об'єкти в Таганрозі могли використати дрон "Лютий". У мережі з'являвся лише зменшений макет безпілотника, який, за попередніми оцінками, міг пролетіти до 1 тис. км і був багатоцільовим.

Тим часом про появу А-50 у Таганрозі стало відомо завдяки супутниковим світлинам, отриманим "Радио Свобода". Також повідомили, що літак там помічали неодноразово — попередні випадки стались у вересні 2023 року та в середині лютого 2024.

Нагадуємо, у лютому 2024 ЗСУ знищили два російських літаки А-50. За оцінками експертів, у РФ залишилось три таких літаки: решта знищені, пошкоджені, на ремонті.