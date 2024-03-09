Вибухи чули понад годину: у РФ заявили про атаку БПЛА на Ростовську та Курську області (відео)

Російські чиновники заявили, що сили ППО РФ збили кілька нібито українських безпілотників.

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У ніч на 9 березня в Курській і Ростовській областях Росії чули вибухи. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в небі над Курськом нібито був збитий український БПЛА.

"У небі над Курськом силами ППО збито український БПЛА. Наслідки на землі уточнюються", — повідомив він.

Пізніше губернатор заявив, що уламки БПЛА впали на дах 6-ї поліклініки на Союзній. Унаслідок цього було пошкоджено 22 квадратні метри покрівлі.

"Постраждалих немає. Однак, через загрозу вибуху пацієнти з реанімації сусідньої будівлі стаціонару машинами швидкої допомоги та санавіацією евакуйовані в медичні заклади міста, а персонал та інші пацієнти — в безпечне місце", — заявив він.

Також у мережі показали відео з вибухом у місті.

Вибух у Курську

Вибухи в Таганрозі

У ніч на 9 березня в російському Таганрозі Ростовської області чули вибухи. Як повідомив Telegram-канал Shot, вибухи тривали близько години.

"Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів у небі. Також було чути звук мотора", — сказано в повідомленні.

Також губернатор Ростовської області Василь Голубєв у себе в Telegram-канал заявив, що силами ППО в Таганрозі було нібито відбито масову атаку БПЛА.

Пізніше він заявив, що підрозділи ППО відбили вже другу атаку в небі над Ростовською областю. Нібито було знищено кілька БПЛА на підльоті до Морозовська.

"За попередніми даними, внаслідок масової атаки БПЛА на Таганрог, загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Постраждалого госпіталізовано, загрози його життю немає", — написав чиновник.

Вибухи в Таганрозі

Нагадаємо, у Росії поскаржилися на "наймасованішу атаку" на Волгоградську область. Російське міністерство оборони традиційно в атаці БПЛА звинувачує Україну. Силам ППО нібито вдалося знищити всі безпілотники, які вдарили по Бєлгородській і Волгоградській областях.