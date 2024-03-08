"Не ми ініціатори": у Зеленського пояснили, чи завдавадимуть ударів Taurus по території РФ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, рішення щодо використання певної зброї будуть приймати військові, з огляду на стратегічні мотиви. Водночас Україна строго дотримується всіх домовленостей, які укладає зі своїми союзниками.

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Україна веде оборонну війну, тому має право знищувати будь-які російські об'єкти. Відповідно, якщо Київ матиме інструменти, які дозволятимуть це робити, то такою можливістю скористається. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу, відповідаючи на питання, чи зможе Україна бити ракетами Taurus по Росії, якщо отримає їх.

За його словами, загалом у цьому контексті є важливими три складові.

Він нагадав, що, по-перше, рішення про використання того чи іншого виду озброєння мають ухвалювати військові, опираючись на тактичні і стратегічні міркування. Вони абсолютно точно матимуть конкретні аргументи, чому так чи інакше вони використовують зброю.

Другий фактор лежить у площині дотримання домовленостей і Україна усвідомлює важливість довірливість відносин в рамках союзницького партнерства.

"Якщо ми про щось домовляємось з партнерами, Україна суворо дотримується цих домовленостей. Не зливає інформацію, не бравує цією інформацією", — наголосив Подоляк.

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Третій фактор, на думку, радника керівника ОП полягає у тому, що зініціювавши війну Росія надала Україні можливість скористатися статтями Конвенції ООН і в межах міжнародного права вести війну, зокрема й на території Росії, знищуючи військові об'єкти,

"Не ми ініціатори війни. Ми ведемо оборонну війну. І в рамках концепції міжнародного права щодо ведення оборонної війни ви маєте абсолютне юридичне право знищувати будь-які російські об'єкти. І якщо у нас будуть з'являтися інструменти, які дозволяють знищувати російські військові об'єкти, ми будемо і маємо право абсолютно законно їх використовувати", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 22 лютого німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію передати Україні далекобійні ракети Taurus.

1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві".