"Ми не можемо": Шольц розповів, чому не схвалює постачання ракет Taurus Україні

За словами німецького канцлера, у разі "неправильного використання" німецькі ракети Taurus можуть вдарити по цілях у Москві.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві". Про це політик сказав на форумі в Дрездені, передає Berliner Morgenpost.

Глава німецького уряду стверджує, що наразі "немає жодних підстав" для позитивного рішення щодо відправки Taurus в Україну.

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"Вони мають дальність 500 кілометрів і за неправильного використання можуть досягти конкретної мети де-небудь у Москві", — пояснив свою позицію Шольц.

Як зазначає Tagesschau, раніше канцлер ФРН також припустив, що Франція і Британія, які вже надали Україні Storm Shadow/SCALP, запобігають подібному результату подій, програмуючи свої ракети, передані Києву.

"Те, що роблять інші країни, які мають інші традиції та інші конституційні інститути, ми не можемо робити в такий самий спосіб", — сказав Шольц.

Нагадаємо, 22 лютого німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію, яка закликає виділити додаткову допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Зі свого боку Олаф Шольц 26 лютого вкотре виступив проти поставок Україні ракет Taurus, пояснивши свою позицію ризиком втягнути Німеччину у війну з Росією. Він заявив, що його дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз Києву, і дискусією про ракети Taurus.