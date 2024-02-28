Не треба ображатись на Шольца за ракети Taurus: Німеччина є локомотивом допомоги ЗСУ, — Клочок (відео)

У Європі зараз точиться активна дискусія навкруги лідерства тієї чи іншої країни з безпекових питань. Там розуміють, що неможна повторити помилки початку Другої світової, коли Європа була розділена та перебувала у політичних суперечках, каже аналітик.

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Німеччина на цей момент є лідером з військової допомоги Україні й допомогає найбільше з усіх попри відмову постачати далекобійні ракети Taurus. А якби зараз Шольц навіть погодився на їхню передачу, то Київ не отримав би далекобійні ATACMS. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Тут треба просто згадати передачу Україні танків, коли президент США Байден чекав, поки Німеччина направить в ЗСУ дві-три бригади танків Leopard (близька 90 штук). Так само триває дискусія щодо далекобійних ракет в рамках нещодавньої зустрічі Байдена та Шольца.

"Прем'єр Німеччини Олаф Шольц зараз майже прямо каже Джо Байдену, що той має сильніше тиснути на Конгрес щодо пакета допомоги Україні, — зазначає Клочок. — Тим більше, що у Шольца вже лежить затверджена Бундестагом резолюція".

Взагалі у Європі зараз точиться активна дискусія навкруги лідерства тієї чи іншої країни з безпекових питань. Звичайно, українцям вже набридло мусолити ці питання, але треба розуміти, що ЄС у військовій сфері дійсно об'єднується з урахуванням всієї небезпеки з Росії, каже експерт. Там розуміють, що неможна повторити помилки початку Другої світової, коли Європа була розділена та перебувала у політичних суперечках.

"Щоб там не закидали Шольцу, але його риторика дійсно мобілізує Європу, — акцентує аналітик. — У Німеччині розуміють, що вже не можливо частково допомогати озброєнням сподіваючись виключно на США".

Тут важливо пам'ятати, наголошує Клочок, що США попри парламентську кризу продовжує підтримувати України частково надсилаючи допомогу. У Пентагона є фінанси на допомогу Києву, але тут питання в тому, що схвалення пакета підтримки буде з нього компенсувати гроші та зброю, яка вже надходить до України, відзначає експерт.

Фокус раніше писав, що якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, він може послабити американські гарантії безпеки в НАТО, що ставить під загрозу ЄС. З цієї причини європейці говорять про необхідність створити альтернативний оборонний союз.