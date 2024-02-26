Може призвести до участі у війні: Шольц виступив проти передачі ракет Taurus ЗСУ

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що його дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз Україні, і дискусією про ракети Taurus.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц вчергове виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише німецький канал RND.

Шольц виправдовує свої заперечення ризиком втягнути Німеччину у війну з Росією.

"Ми у жодному разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (Taurus. — Ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", — сказав Шольц.

Канцлер пояснив, що ракети Taurus — це зброя дуже далекої дії, і "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

"Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", — додав канцлер.

Крім того, Шольц зазначив, що дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus.

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі відстані, але це має бути не критично з Німеччини", — зазначив він.

Taurus для України

Taurus — одна з найсучасніших крилатих ракет для озброєння військово-повітряних сил. Ця ракета знаходить визначену ціль навіть з великих висот і відстаней і може руйнувати, наприклад, бункери.

Щодо постачання Taurus Україні, то канцлер Шольц ще на початку жовтня 2023 року ухвалив рішення не постачати ракети в Україну, яка зазнала нападу з боку Росії. За цим стоять його побоювання, що російська територія може бути вражена високоточною зброєю дальністю до 500 кілометрів.

19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання саме ракет Taurus.

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