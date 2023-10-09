І парамедик, і розвідник: українцям показали наземний безпілотник "ГНОМ" (фото, відео)

Роботизована платформа, яка важить 50 кілограмів, непомітно доставляє військовим боєприпаси, спостерігає за супротивником на відстані в 5 кілометрів і вивозить поранених з поля бою.

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В Україні вітчизняна компанія-виробник Temerland military solutions показала свою роботизовану платформу "ГНОМ". Техніку презентували на виставці технологій безпеки Security 2.0, яка проходила в Києві з 4 по 5 жовтня.

Безпілотна роботизована платформа "ГНОМ" призначена для ведення спостереження і розвідки, доставляння боєприпасів, продовольства та евакуації поранених, збільшення дальності радіозв'язку та управління. Вона також може бути сателітом для більших роботизованих платформ.

Завдяки невеликим габаритам і майже беззвучному переміщенню, "ГНОМ" може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери на телескопічній щоглі. Система зв'язку і запас енергії дають змогу вести розвідку і спостереження на відстані до 5 км. Оптимальні габарити й вантажність дають змогу виконувати практично непомітну доставку боєприпасів і продовольства в умовах ведення бою, без ризику для особового складу. Також "ГНОМ" може транспортувати поранених за допомогою спеціального транспортного візка.

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"ГНОМ" може приймати радіосигнал, посилювати та передавати далі, виконуючи функцію репітера. Із застосуванням кількох роботизованих платформ, ця функція є вкрай корисною, даючи змогу в умовах ведення бою розгорнути власну мережу для координації дій підрозділів і роботи безпілотних систем.

Безпілотна роботизована платформа "ГНОМ" призначена для ведення спостереження та розвідки Фото: Temerland

Технічні характеристики роботизованої платформи ГНОМ

ходова частина — колісна, 4 х 4;

привід — електричний;

тип батарей — Li-ion, 7.6 В;

місткість батареї — 60 А-год;

дальність управління — <5 км;

канал зв'язку — WiFi 5 ГГц, Private LTE (опціонально);

робоча температура — від -25 до +60 Сº;

маса — 50 кг.

Нагадаємо, на початку жовтня ми писали про те, що військові скоро випробують бойового робота WOLF-X. Роботизовані машини з колісною формулою 8×8 досить компактні, щоб доставляти їх на поле бою за допомогою вертольотів.

А раніше ЗМІ повідомляли про те, що Туреччина масово створює наземні дрони, щоб повторити успіх Bayraktar. У майбутньому турецькі бойові роботи знадобляться багатьом арміям, особливо на Близькому Сході, Кавказі, в Африці та Азії, вважають експерти.