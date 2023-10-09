И парамедик, и разведчик: украинцам показали наземный беспилотник "ГНОМ" (фото, видео)

Роботизированная платформа, которая весит 50 килограммов, незаметно доставляет военным боеприпасы, наблюдает за противником на расстоянии в 5 километров и вывозит раненых с поля боя.

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В Украине отечественная компания-производитель Temerland military solutions показала свою роботизированную платформу "ГНОМ". Технику представили выставке технологий безопасности Security 2.0, которая проходила в Киеве с 4 по 5 октября.

Беспилотная роботизированная платформа "ГНОМ" предназначена для ведения наблюдения и разведки, доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых, увеличения дальности радиосвязи и управления. Она также может быть сателлитом для более крупных роботизированных платформ.

Благодаря небольшим габаритам и почти беззвучному перемещению, "ГНОМ" может вести скрытое наблюдение при помощи круговой обзорной камеры на телескопической мачте. Система связи и запас энергии позволяют вести разведку и наблюдение на удалении до 5 км. Оптимальные габариты и грузоподъемность позволяют выполнять практически незаметную доставку боеприпасов и продовольствия в условиях ведения боя, без риска для личного состава. Также "ГНОМ" может транспортировать раненых при помощи специальной транспортной тележки.

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"ГНОМ" может принимать радиосигнал, усиливать и предавать дальше, выполняя функцию репитера. С применением нескольких роботизированных платформ, эта функция является крайне полезной, позволяя в условиях ведения боя развернуть собственную сеть для координации действий подразделений и работы беспилотных систем.

Беспилотная роботизированная платформа "ГНОМ" предназначена для ведения наблюдения и разведки Фото: Temerland

Технические характеристики роботизированной платформы ГНОМ

ходовая часть — колесная, 4 х 4;

привод — электрический;

тип батарей — Li-ion, 7.6 В;

емкость батареи — 60 А·ч;

дальность управления — < 5 км;

канал связи — WiFi 5 ГГц, Private LTE (опционально);

рабочая температура — от -25 до +60 Сº;

масса — 50 кг.

Напомним, в начале октября мы писали о том, что военные скоро испытают боевого робота WOLF-X. Роботизированные машины с колесной формулой 8×8 достаточно компактны, чтобы доставлять их на поле боя с помощью вертолетов.

А ранее СМИ сообщали о том, что Турция массово создает наземные дроны, чтобы повторить успех Bayraktar. В будущем турецкие боевые роботы понадобятся многим армиям, особенно на Ближнем Востоке, Кавказе, в Африке и Азии, считают эксперты.