Турция создает беспилотный подводный аппарат Deringöz для наблюдения (видео)

Одна из задач подводного аппарата будет поиск и обезвреживание мин. Для этого Deringöz будет иметь современное оборудование.

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Во время оборонной выставки TEKNOFEST один из лидеров в турецкой оборонной промышленности Aselsan представила беспилотный подводный аппарат Deringöz. Об этом сообщает Naval News.

Успех оборонной промышленности Турции в беспилотных системах не секрет ни для кого. Беспилотник Bayraktar TB2 уже экспортируется в более чем 30 стран, также продаются и более современные машины. Теперь турецкие компании работают над созданием беспилотных надводных и подводных дронов.

Одну из таких разработок показал Aselsan. Беспилотный подводный аппарат Deringöz (DeepEye) — это новая разработка, которая должна использоваться для наблюдения. Впервые устройство показали на выставке IDEF-2023. Но во время выставки TEKNOFEST стали известны новые детали относительно подводного аппарата.

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Deringöz может погружаться на глубину до 600 метров, где он сможет работать в течение 5 часов от одной батареи. Если на разработку установить еще два аккумулятора, то время работы возрастет до 15 часов. Максимальная скорость подводного беспилотника составляет до 5,5 узлов под водой и до 3 узлов во время наблюдения или 10,2 км/ч и 5.5 км/ч соответственно. Для функционирования под водой беспилотник будет иметь гидролокатор бокового обзора и систему избежания препятствий. Управление происходит через бортовую систему беспроводной связи. Также утверждается о возможности увеличения полезной нагрузки.

Подводный беспилотник Deringöz должен быть готов в начале 2024 года.

"На первом этапе наша цель — разработать беспилотный автономный подводный аппарат, который мы сможем использовать для обнаружения и обезвреживания мин. Наш прототип будет готов не позднее начала 2024 года", - заявляет гендиректор STM Озгур Гулерюз.

Репортаж с выставки IDEF 2023

Напомним, 25 августа СМИ писали, что Турция создает цифровые войска для беспилотных машин и летательных аппаратов.

24 августа Турция передала ГУР Минобороны очередной БПЛА Bayraktar TB2.